Lo conoció por Tinder y la recibió disfrazado de Batman: Nunca se sacó la máscara

Una joven sorprendió con una insólita historia de Tinder: se reunió con una persona que había conocido en la aplicación de citas, pero cuando llegó él llevaba un disfraz de Batman, el cual no se sacó en toda la noche.

Mariana, de 29 años, conoció a Gonzalo a través de la app y, tras una semana de intercambiar mensajes por chat, éste la invitó a su departamento.

«La verdad es que me encantó su perfil. Me contó dónde trabajaba, lo que hacía. Supuse que todo iba a estar bien, pero no fue así”, relató la joven.

Contó que esperaba que Gonzalo bajara por el ascensor para abrirle. “¿Sabés qué? Va a ser más fácil si subís directo porque tengo la comida en el horno. Y mi miedo es que se me queme la carne”, dijo él a través del portero eléctrico.

“Cuando subí sentí el olor a comida y tuve esa sensación de que la iba a pasar bien. Pero esa idea se me derrumbó cuando abrí la puerta”, contó Mariana a TN.

“Toqué el timbre, esperé otros pocos segundos y apareció. Estaba disfrazado de Batman, con la máscara incluida. Se la sacó sólo para saludarme y volvió a ponérsela”, indicó.

El hombre en cuestión cocinó un vacío con papas españolas como guarnición, acompañado de vino tinto. “Hizo todo eso sin quitarse la máscara”, dijo Mariana.

“¿Querés que sea tu batichica?’, le respondí en broma apenas lo vi. Quedé con la boca abierta, con ganas de reírme, pero sorprendida”, admitió.

“Me senté a la mesa y seguía así. No me daba para sacarle una foto porque lo iba a notar. Luego cenamos, él continuaba en su juego. Me dijo si me quería quedar, pero le respondí que era tardísimo y me tenía que ir. Ahí se sacó la máscara y nos reímos los dos. Sinceramente nunca supe cuál era su morbo”, agregó.

La joven aclaró que se quedó porque «le gusta conocer personas». «Claramente no tuvimos intimidad. Cuando me abrió la puerta y abrí la boca, esa fue mi expresión. Él me devolvió una sonrisa sin mostrar los dientes. Charlamos, hablamos, pero sabía que no iba a tener sexo en la primera cita con una persona que estaba disfrazada de Batman”, confesó.

Cactus24//11-02-2022