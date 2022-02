Gal Gadot provoca que su película «Muerte en el Nilo» sea censurada en dos países

Anuncios Google

Gal Gadot es mundialmente famosa por interpretar a Wonder Woman de DC Comics, pero además tuvo una época de modelo ya que llegó a ser Miss Israel 2004 y participó en Miss Mundo, aunque no consiguió alcanzar la parte final del certamen.

Pero quizás mucha gente no sepa que también fue soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), por eso países como Kuwait y Líbano no proyectarán Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh.

Según The Daily Mail, las fuertes protestas en redes sociales provocaron que el gobierno de Kuwait prohibiera la película, ya que aluden a motivos éticos al proyectar una película protagonizada de manera destacada por una actriz que participó en la ocupación de Palestina.

Además, la actriz Gal Gadot siempre ha usado sus redes sociales para hablar sin tapujos del conflicto entre Israel y Palestina. De hecho, en mayo de 2021 le obligaron a quitar una publicación por encubrir los ataques de las FDI en la Franja de Gaza.

Muerte en el Nilo es la secuela de Asesinato en el Orient Express (2017), ahora el Hercule Poirot deberá investigar un crimen a bordo de un crucero que navega por el río Nilo.

Lo mejor sin duda es su gran reparto donde destacan Kenneth Branagh, Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman y Emma Mackey.

La película se estrena el 11 de febrero en algunos países, mientras que en otros habrá que esperar al 18 de febrero.

Pero aunque reciba críticas, la actriz Gal Gadot sigue con su carrera cinematográfica ya que hará Wonder Woman 3, Heart of Stone, Irena Sendler, Cleopatra y una nueva versión de Blancanieves. Además, podría regresar a la saga Fast and Furious como Gisele.

