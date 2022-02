Lista completa de las nominaciones al Óscar 2022

Anuncios Google

Los Premios Óscar 2022 ya reveló a sus nominados este martes 8 de febrero, casi dos meses de anticipación a la ceremonia del 27 de marzo. La 94 edición de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas busca a reconocer a las mejores producciones del último año, entre el 1 de marzo al pasado 31 de diciembre.

Blom

Las votaciones de los miembros de la Academia se llevaron a cabo desde el jueves 27 de enero hasta el último martes 1 de febrero. En ese sentido, el actor Leslie Jordan y la productora Tracee Ellis Ross tendrán la responsabilidad de presentar a los candidatos de 23 categorías que se enfrentarán por alzar la estatuilla de los Oscar, durante la transmisión de este 8 de febrero.

El evento principal de los Oscar 2022 se llevará a cabo el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. La transmisión tuvo que ser retrasada de su fecha habitual, que suele realizarse a finales de febrero o principios de marzo.

Esto se debe a que la organización quiere evitar conflictos por coincidir con la emisión de las pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en la ciudad de Pekín, China durante febrero.

Los anuncios en Venezuela fue transmitida a las 9:18 a.m.

¿Dónde ver el anuncio?

El anuncio de los ganadores podrá ser seguido en vivo a través de las redes sociales de la Academia como Facebook, Twitter y YouTube. Asimismo, la transmisión estará disponible en su página web oficial: oscars.com.

Más sobre el anuncio

Se ha conocido que este anuncio se realizará en dos bloques. Durante el primero se revelarán los candidatos de nueve categorías: Actor de reparto, Actriz de reparto, Cortometraje de animación, Diseño de vestuario, Cortometraje de acción real, Banda sonora original, Sonido, Guion adaptado y Guion original.

Tras una breve pausa, en el segundo bloque se conocerán las otras catorce categorías -y las más esperadas-: Actor protagonista, Actriz protagonista, Película de animación, Mejor película, Fotografía, Dirección, Largometraje documental, Cortometraje documental, Montaje, Película de habla no inglesa, Maquillaje y peluquería, Canción original, Diseño de producción y Efectos visuales, revela El Comercio.

La lista completa

Por acá les dejamos la lista completa de las y los nominados para que vayan preparando sus apuestas con quién se lleva qué, cuáles con las favoritas, cuáles les gustaron más a ustedes y cuál se llevará el máximo galardón.

Mejor Película

Belfast (Focus)

CODA (AppleTV+)

Don’t Look Up (Netflix)

Drive My Car (Bitters End)

Dune (Warner Bros./HBO Max)

King Richard (Warner Bros.)

Licorice Pizza (MGM/UA)

Nigthmare Alley (Disney)

West Side Story (Disney)

The Power of the Dog (Netflix)

Mejor Director

Jane Campion (The Power of the Dog)

Steven Spielberg (West Side Story)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car)

Mejor Actriz

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Penélope Cruz (Madres paralelas)

Mejor Actor

Will Smith (King Richard)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Andrew Garfield (Tick, Tick, Boom)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Mejor Actriz de Reparto

Ariana DeBose (West Side Story)

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Mejor Actor de Reparto

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

Ciaran Hinds (Belfast)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Mejor Película Internacional

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

The Hand of God (Italia)

The Worst Person in the World (Noruega)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

Mejor Película Animada

The Mitchells vs. The Machines (Netflix/Sony)

Encanto (Disney)

Flee

Luca (Disney/Pixar)

Raya and the Last Dragon (Disney)

Mejor Documental

Summer of Soul

Flee

Writing with Fire

Ascension

Attica

Mejor Guion Original

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Zach Baylin (King Richard)

Adam McKay y David Sirota (Don’t Look Up)

Joachim Trier y Eskil Vogt (The Worst Person in the World)

Mejor Guion Adaptado

Jane Campion (The Power of the Dog)

Sian Heder (CODA)

Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe (Drive My Car)

Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)

Denis Villeneuve, Erith Roth y Jon Spaihts (Dune)

Mejor Fotografía

Dune (Greg Fraiser)

The Power of the Dog (Ari Wegner)

West Side Story (Janusz Kaminski)

Nightmare Alley (Dan Laustsen)

The Tragedy of Macbeth (Bruno Delbonnel)

Mejor Edición

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick Tick Boom

Don’t Look Up

Mejor Sonido

Dune

Belfast

The Power of the Dog

West Side Story

No Time to Die

Mejor Score

The Power of the Dog (Jonny Greenwood)

Dune (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Madres paralelas (Alberto Iglesias)

Don’t Look Up (Nicholas Britell)

Mejor Canción Original

No Time to Die (“No Time to Die”)

Belfast (“Down to Joy”)

King Richard (“Be Alive”)

Encanto (“Dos Oruguitas”)

Four Good Days (“Somehow You Do”)

Mejor Diseño de Producción

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

Mejor Diseño de Vestuario

Cruella

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Cyrano

Mejor Maquillaje y Peluquería

The Eyes of Tammy Faye

Dune

Cruella

House of Gucci

Coming 2 America

Mejores Efectos Especiales

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Mejor Cortometraje Documental

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Mejor Cortometraje Animado

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Mejor Cortometraje Live Action

Ala Kachuu- Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Cactus24 (08-02-2022)