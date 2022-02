«Encanto», nominada al Óscar a mejor película animada

Anuncios Google

El comediante Leslie Jordan y la actriz Tracee Ellis Ross anuncian los nominados para la 94ª edición de los Óscar, en 23 categorías, en una transmisión en vivo por streaming en el sitio web de la Academia y en las redes sociales, antes del amanecer en Los Ángeles.

La ceremonia que premiará lo mejor de un año marcado por el regreso de las grandes producciones cinematográficas después de las restricciones por la pandemia será el 27 de marzo.

La película «El poder del perro» lidera la carrera por los premios Óscar con 12 de las nominaciones reveladas. La superproducción de ficción científica «Duna» está en segundo lugar con 10, mientras que «Belfast», de Kenneth Branagh, les sigue en tercer lugar con 7 nominaciones.

La cinta española «El Buen Patrón», la mexicana «Noche de Fuego» y la panameña «Plaza Catedral» se quedaron fuera de la carrera al Óscar a la mejor película internacional, anunció este martes la Academia de Hollywood. Las cinco nominadas son «Drive My Car», «Flee», «The Hand of God», «Lunana: A yak in the Classroom» y The Worst Person in the World».

Jane Campion (“The Power of the Dog”), Ryûsuke Hamaguchi (“Drive My Car”), Kenneth Branagh (“Belfast”), Paul Thomas Anderson (“Licorice Pizza”) y Steven Spielberg (“West Side Story”) son los cineastas nominados a mejor dirección.

La española Penélope Cruz consiguió la nominación al Óscar a la mejor actriz protagonista por su trabajo en «Madres Paralelas», que competirá con Jessica Chastain, Olivia Colman, Krsoten Stewart y Nicole Kidman.

Al Óscar para mejor actor, quedaron nominados el español Javier Bardem («Being the Ricardos»), Benedict Cumberbatch («El poder del perro»), Andrew Garfield («tick, tick…BOOM!»), Will Smith («Rey Richard: una familia ganadora»), y Denzel Washington («La tragedia de Macbeth»).

Nominadas al Óscar a mejor actriz fueron: Jessie Buckley («La hija oscura»), Ariana DeBose («West Side Story»), Judi Dench («Belfast»), Kirsten Dunst («El poder del perro») y Aunjanue Ellis («Rey Richard: una familia ganadora»). Como mejor actor de reparto: Ciaran Hinds ( «Belfast»), Troy Kotsur («CODA»), Jesse Plemons («El poder del perro»), JK Simmons («Being the Ricardos») y Kodi Smit-McPhee («El poder del perro»).

Además, “Dos oruguitas”, compuesta por el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda” e interpretada por Sebastián Yatra para la película “Encanto”, consiguió la nominación a mejor canción original para los Óscar 2022.

Como mejor película internacional, quedaron nominadas «Drive My Car» (Japón), «Flee» (Dinamarca), «La mano de Dios» (Italia), «Lunana: A Yak in the Classroom» (Bután) y «The Worst Person in the World» (Noruega).

El corto “The Windshield Wiper”, dirigido por el español Alberto Mielgo, logró una nominación al Óscar al mejor cortometraje, junto al chileno «Bestia» (de Hugo Covarrubias) y a “Affairs of the Art”, “Boxballet” y “Robin Robin”.

«El año pasado tuvimos unos premios Óscar más indie. (…) Este año es el regreso del gran cine, de enormes producciones y de trabajo de estudio», dijo un votante de la Academia de Cine estadounidense que pidió mantener el anonimato.

