Sirit: En el seno de AD no se ha planteado la candidatura de Ramos Allup

Anuncios Google

El pasado viernes el primer vicepresidente de la tolda blanca, Edgar Zambrano, afirmó que Henry Ramos Allup sería el candidato de Acción Democrática en unas eventuales primarias que realizaría la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.

Blom

Más tarde, Ramos Allup dijo que es extemporáneo hablar de candidaturas presidenciales.

Eliezer Sirit se refirió a las declaraciones hechas por Edgar Zambrano y aseguró que todo es especulación.

«Eso no está planteado dentro de AD, todo es especulación. Pero en dado caso que eso pasase, no hay dudas que Henry Ramos Allup no tendría contendor político interno dentro de las filas blancas y sería un hueso duro de roer en el mundo opositor», declaró para Cactus 24 luego de ser consultado sobre la organización regional de cara a las primarias opositoras.

Sirit señaló que la judicializada Acción Democrática cuenta con la estructura electoral en todo el país y podría garantizar la victoria a Henry Ramos Allup de confirmarse la candidatura del secretario nacional a pesar de la división partidista luego que el Tribunal Supremo de Justicia designara una directiva Ad-hoc en el año 2022.

«Acción Democrática como fórmula política está bien estructurada a lo largo y ancho del país, Henry es reconocido como uno de los políticos mejores equipados en Venezuela, pero vuelvo y repito en el seno de AD no se ha planteado tal candidatura», puntualizó.

Redacción Jhonattam Petit – Corresponsalía en Coro

CACTUS24 07-02-22