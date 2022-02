Cinco claves para encontrar el amor verdadero

Anuncios Google

Encontrar el amor verdadero es esa meta lejana y a la vez presente en muchos de nuestros horizontes. Aquí te cuento cómo caminar hacia ella.

Blom

Si estás buscando un amor de películas o de libros, te cuento ¡que no es posible!

No obstante, dentro de la imperfección de la vida real sí se puede hallar a alguien con quien compartir un tiempo maravilloso y con quien encontrar la paz, al menos por un tiempo.

En este espacio encontrarás claves para aumentar las probabilidades de encontrar a alguien realmente afín a ti. No es una ciencia exacta, pero sí saca la mejor versión de ti al mismo tiempo que atraes a personas que valen la pena. No te lo pierdas.

1. Sé siempre tú:

Lo primero para encontrar el amor verdadero es siempre ser tu mismo. No trates de aparentar alguien que no eres, sino que puedes controlar tus defectos y potenciar tus virtudes. Las personas equilibradas tienen más probabilidades de encontrar a alguien con estas mismas características. Además, una mente sana está en posición de gestionar mejor los conflictos que una que se ve obligada a luchar contra sí misma.

Si quieres a alguien amable, generoso y cariñoso en tu vida, primero debes serlo tú.

2. Evalúa tus intereses :

En ocasiones, el tipo de persona que nos atrae no es compatible con las expectativas que podemos mantener sobre una relación. Por ejemplo, si te atraen los que buscan la aventura y no paran quietos en un solo lugar, es posible que no puedas alimentar una relación estable y hacer una vida tranquila y rutinaria.

Por eso, trabaja para que tus gustos y tus anhelos vitales coincidan. Es posible que tu amor verdadero sea fugaz y aventurero o se encuentre en una oficina haciendo vida tranquila, pero si tú no estás en consonancia contigo mismo, difícilmente encontrarás satisfacción en tus elecciones de pareja.

3. Mantén la mente abierta:

Muchas veces nos empeñamos en buscar ciertos perfiles que llevan invariablemente a determinados resultados. Es momento de dejar de darse contra un muro: existen muchas personas en el mundo y todas ellas tienen algo hermoso, así que déjate atraer por una mayor variedad de ellas.

De esta manera es más fácil que descubras algo o a alguien que te hace feliz y no lo sabías. Aumentar la variedad de tu experiencia social te ayudará a desarrollar tus propias preferencias y elecciones.

4. Ten confianza:

Es fácil caer en la desesperanza cuando se pasa por varias relaciones, y estas terminan. No obstante, el mundo es grande y seguirás conociendo nuevas personas. No se trata de encontrar a alguien, sino de saber mantenerla a tu lado si merece la pena.

5. Revisa tus creencias:

El amor romántico es un mito. No existe la felicidad absoluta y tampoco los príncipes azules. De hecho, desde hace años está dejando de existir la monogamia como única opción, la heterosexualidad como orientación verdadera y la relación estable como la más deseable.

Por suerte, la sociedad es cada vez más diversa y los problemas que esto supone para los que no cumplen con la normatividad son objeto de crítica y de lucha. No te cierres a lo que otros establecieron para ti, pues quizá tu amor verdadero (o el plural de ello) está fuera del sistema tradicionalista.

Encontrar el amor verdadero es una utopía hacia la que caminar y un trayecto que disfrutar. Puede que pases por varias relaciones, o incluso que descubras que no quieres una. Sin embargo, lo más importante es que encuentres el valor de cada persona que pase por tu vida y se lo devuelvas con el tuyo propio.