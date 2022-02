Tren de Aragua “hace de las suyas” en Cúcuta

Anuncios Google

Las trochas en la frontera entre Colombia y Venezuela han visto reducido el flujo de migrantes, por diversas razones. Esto ha llevado a los hampones de la peligrosa megabanda Tren de Aragua a extender sus “operaciones” en la zona. ¿A dónde están ahora? SE han movido a otros puntos de la ciudad colombiana de Cúcuta. Allí están desde hace unos tres años.

Blom

Ya sus actos criminales no solo tienen lugar en medio de los caminos de tierra llenos de maleza que hay en las inmediaciones del río Táchira, que separa los territorios de Venezuela y Colombia, ni tampoco se movilizan bajo el amparo de la ténebra de la noche; ahora delinquen a plena luz del día.

La Parada es el primer barrio al pasar el binacional Puente Simón Bolívar. Allí nadie se atreve a señalarles, todos les temen. ¿Por qué? “Tienen ojos en todos lados”.

“La gente sabe quiénes son solo algunos, pero quiénes son la mayoría de sus miembros o colaboradores no lo podemos decir con seguridad, porque han crecido, por eso es mejor morir callado, no decir nada y lo mejor es que no se enteren de que usted es periodista, porque me mete en un problema. Haga que está comprando y no se ponga a tomar fotos aquí. Tome solo en el puente, por donde está la Policía y la Dian”, expresa un mercader de La Parada.

¿Cuál es el costo de la “tranquilidad” y la “seguridad” en la zona? Este comerciante debe garantizar un “aporte” semanal de 35.000 pesos, alrededor de 10 dólares, que está conminado a entregar a los cobradores que puntualmente pasan los fines de semana a pasar raqueta.

No sólo los comerciantes son extorsionados por los presuntos miembros del Tren de Aragua. Los mototaxistas, vendedores informales de comida y hasta los carretilleros que trasladan las valijas y paquetes de los migrantes de un lado a otro del puente. Casi nadie puede salvar el pellejo, porque le sacan dinero a todo aquel que tenga alguna participación en el movimiento económico de la zona./Punto de Corte.

Cactus24 (04-02-2022)