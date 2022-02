Afroamericano fue asesinado en Minneapolis por la policía de EEUU y su familia pide respuestas

Anuncios Google

Amir Locke, un joven afroestadounidense de 22 años, fue baleado cuando un equipo de intervención de la policía de Minneapolis irrumpió en un apartamento de esa metrópolis al norte de Estados Unidos poco antes de las 7H00 locales del miércoles, reportó el diario local Star Tribune.

El video del asalto, publicado la noche del jueves, muestra a los policías cuando abren la puerta del apartamento con una llave, luego se les ve entrar y anunciarse antes de avanzar por el salón donde un hombre está tumbado en un sofá, bajo sábanas. El hombre se endereza ligeramente, con un arma en mano, y un policía abre fuego.

😳New: BODYCAM footage of #Minneapolis Police Shooting of #AmirLocke who was shot inside of his apartment Feb. 2nd, 2022. Police said he had a weapon when they entered his home | Thought⁉️ | #Trending #MotivationToHustle pic.twitter.com/0p9CsIfSAK

— Motivation To Hustle (@MthFresh) February 4, 2022