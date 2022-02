Pescadores del eje centro-occidente de Falcón se mantienen en vilo por falta de combustible

Anuncios Google

“Mientras tanto qué (…) qué hacemos mientras el sistema se actualiza en 15 días”, es la consigna de los pescadores del eje centro-occidente de Falcón luego de intentar trancar la carretera nacional Falcón –Zulia para exigir el derecho a la gasolina y la posibilidad de registrar una huella en el sistema Patria para abastecerse de combustible.

243 dueños de embarcaciones no tienen opción de obtener gasolina porque el sistema Patria no presenta la opción para dueños de barcos.

“La mayoría de los dueños de embarcaciones no tienen carro y deben pagar un flete hasta la estación de servicio más cercana para conseguir gasolina, nosotros compramos una huella porque no podemos poner la nuestra sino tenemos vehículo, tenemos embarcaciones y esta opción no sale en la página web”, explicaron.

Los pescadores del centro-occidente (municipios Miranda y Urumaco), cancelan hasta 3 dólares por un flete para trasladar desde la estación de servicio más cercana (La Concepción) 120 litros de combustible subsidiado.

“Salimos como a 30 dólares entre 10 pescadores”, narran.

Por una huella dactilar pagan hasta 5 dólares, pero la Zona Operativa de Defensa Integral Falcón (ZODI) se lo ha prohibido, tras la eliminación del pico y placa en la entidad.

“El 90% de los pescadores no tenemos vehículo, compramos la huella de acuerdo a las condiciones y las circunstancia; y si hay dinero”, narró Cesar, unos de los pescadores afectados y sin huella en el sistema Patria para encender su embarcación y salir a su faena pesquera.

La protesta de este martes fue militarizada por la Guardia Nacional Bolivariana. Los manifestantes percibieron la presencia de los efectivos castrenses como un acto de intimidación. Un piquete trancó la entrada a Río Seco a la altura del sector Cabecera, al occidente de Falcón. Los organismos evitaron a toda costa que los manifestantes trancaran por largas horas la vía nacional.

“Si en 15 días no se resuelve el problema de la huella, seguiremos protestando pacíficamente”, anunciaron.

