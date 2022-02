Preso y sin visitas conyugales, logró ser papá contrabandeando su semen

Anuncios Google

Tras las rejas tenía prohibidas las visitas conyugales, pero sí le era permitido enviar cinco artículos a su casa en una bolsa, elementos que eran recogidos por su esposa o su mamá.

“Es como ir a un supermercado para comprar algo a tu familia, un regalo, dulces, galletas, jugo, miel, lo que quieras”, relató el padre de 4 hijos.

Rafat soñaba con ser padre así estuviera en al cárcel. Estando preso se ingenió contrabandear su propio semen para lograr cumplir su sueño. El preso le comentó a su familia la forma en que iba a sacar su semen. Lo hizo a través de unas bolsas reselladas que podían entregarles a sus familiares y las cuales podrían tener alimentos, jugos, miel, lo que se quisiera.

Luego la esposa recibía la bolsa, las cuales estaban marcadas con el nombre del preso, y se dirigía al Centro Médico de Razan, que ya ha ayudado en casos similares, para llevar a cabo la inseminación. El primer hijo nació en el 2013 y en total fueron cuatro en sus 15 años de condena. Aunque cuestionaron mucho como lo hizo, Rafat no daba muchos detalles. Más adelante, en el 2021, fue dejado en libertad.

"Where is my Mum?" 💔

Prisoner Rafat al-Qarawi from Ain Qiniya, west of Ramallah, was free after 15 years in #Israel prisons. He immediately searched for his "mother" and embraced his child, Amer, who came to the world through smuggled sperm‼️. #ApartheidIsrael #BDS #Palestine pic.twitter.com/ZwZOl7K32X

— Hasan Shabbir (@professor_hasan) March 12, 2021