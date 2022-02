Claman por búsqueda de pescador desaparecido tras accidente de lancha con tubería petrolera en Paraguaná

Anuncios Google

Al caer la tarde del jueves pasado, tres pescadores salieron del sector Punta Cardón, en la península de Paraguaná, con ánimos de cumplir sus labores de rutina. Nunca imaginaron que una tubería petrolera les ocasionaría el accidente que dejó desaparecido a Rafael Weffer de 31 años.

A eso de las 7:30 de la noche, ya regresaban alegres a casa, luego de pescar curbinatas con sus chinchorros. En medio de la oscuridad de la noche, la lancha en la que estaban, llamada Doña Carmen, chocó con un inmenso tubo que sobresale del agua sin ninguna señalización.

Allendis Petit de 46 años, es el mayor de los pescadores que iba en la embarcación y cuenta que estaban haciendo lo típico al volver de la faena, «echando cuentos, hasta riéndonos, cuando de repente nos sorprendió esa tubería que es de Pdvsa. Allí no había ninguna marca que alertara a uno».

Detalló a El Universal que, luego del choque, la lancha estaba desestabilizada y las fuertes olas la voltearon una y otra vez.

«Luchamos y luchamos, hasta que, como la 1:00 de la madrugada, nuestro compañero Rafael (Weffer) no pudo más. Él no tenía mucha experiencia y se puso muy nervioso, traté de darle ánimo pero no pudo con el cansancio».

A Petit y a su otro compañero, Víctor Manzano de 19 años, los rescataron en horas de la mañana del viernes. «Fue un milagro, nunca dejé de pedirle a Dios que nos ayudara, que nos diera fuerza», comentó.

Rafael Weffer, pescador desaparecido

La comunidad de Punta Cardón en una sola voz, junto a la madre desconsolada, clama ayuda gubernamental para buscar a Rafael Weffer, quien quedó perdido en el mar.

Ni siquiera gasolina han podido obtener para activar varias lanchas que salgan a la búsqueda.

Domingo Medina, vocero del Consejo de Pescadores de Punta Cardón, explicó que representantes del INEA y Guardacostas son los únicos que han estado en el sitio, pero «no tienen suficientes recursos para un verdadero operativo de búsqueda».

Se supo que estos funcionarios de las instituciones acuáticas investigan a cuál empresa específica del ramo petrolero pertenece la tubería que causó el naufragio, al tiempo que tuvieron una jornada y recorrido marítimo para tratar de conseguir a Weffer.

Solicitud a la Gobernación de Falcón y a Pdvsa

«Le hago un llamado al gobernador Víctor Clark. Yo vengo de Río Seco, actualmente resido en Sabaneta, él sabe quien soy yo porque lo estuve apoyando mucho. Por favor ayúdenme a buscar a mi hijo, mi único varón, necesito conseguirlo», expresó Mirlet González, mamá de Weffer, bañada en llanto.

Comentó, «me pidieron un informe para ver si activan un helicóptero de la Guardia pero mientras tanto pasa el tiempo y nada. He ido dos veces a recorrer el mar yo misma pero ha sido imposible lograr algo».

Pescadores exigen que «Pdvsa dé la cara», al responsabilizarla de tener una de sus tuberías en esas condiciones y no colocar señales que adviertan de la situación. Aseguran que esto no es nuevo y que ya han hecho inspecciones en la zona sin tomar acciones.

Punta Cardón ha sufrido anteriormente por el deterioro de poliductos que pasan cerca de sus playas hasta llegar al Centro Refinador Paraguaná. Constantes derrames petroleros han sido observados y denunciados en la zona.

Lamentan que la empresa petrolera no ha respondido ni para gestionar el combustible que requiere un grupo de pescadores que quieren salir en equipo a una búsqueda exhaustiva.

«Pedimos que Pdvsa se haga responsable. Todos aquí sabemos que es así. Hay un desaparecido, aparte de la lancha que quedó dañada. Nosotros también estamos golpeados y vivimos es de la pesca», manifestó Allendis Petit.

Medina también aprovechó la ocasión, para solicitarle apoyo al director de Pesca del estado Falcón, José Ramón Hernández.

«Hemos ido a todos los organismos posibles y no responden. Hay que tomar cartas en el asunto tanto para buscar al pescador, como para reparar esa tubería. Esto no debe volver a pasar», añadió./El Universal.

