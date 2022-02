José Guerra pronostica que gobierno bajará el encaje legal bancario

Anuncios Google

El economista y exdiputado José Guerra dejó colar en su cuenta de Twitter los anuncios económicos que podría hacer en el corto plazo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Según el también profesor de la UCV, el Ejecutivo estaría por oficializar:

– Los detalles sobre la aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras en divisas y criptomonedas.

– La reducción del encaje legal bancario del actual 85 % a 65 % o 50 %, en el mejor escenario.

– Habilitar a la Banca para el otorgamiento de créditos en moneda extranjera «para fortalecer al bolívar«.

Sobre el Impuesto a las Transacciones Financieras, el economista hizo un hilo de Twitter en el que calificó como una ambigüedad -no menor, por cierto- es que el texto aprobado en primera discusión por la AN no define concretamente qué se entiende por una gran transacción.

«Qué es una gran transacción en $? $100, $1.000, $10.000…..? No está definido» y a renglón seguido manifiesta: «La Alícuota entre 2% y 20% es una locura. Ello va a incentivar la elusión del pago del impuesto».

«El uso del bolívar no se estímula con impuesto a otra moneda sino haciendo que el bolívar sea preferido por el público.De hacerse efectivo el pago del impuesto se golpea la dolarización y se fomenta el mercado negro en el comercio».

