Esposa de Cristiano Ronaldo recibe fuertes críticas de sus familiares por su serie “Soy Georgina”

Tras el estreno de “Soy Georgina”, la nueva serie de Netfliix, que cuenta la historia de la modelo argentina Georgina Rodríguez y su relación amorosa con el futbolista Cristiano Ronaldo, sus familiares revelaron algunos secretos de la modelo que aseguran no son contados en la trama.

La modelo fue considerada por sus seres queridos como una mala persona, asegurando que se había olvidado de ellos tras haber obtenido la fama al casarse con el futbolista.

No obstante, su hermana mayor dejó al descubierto algunas anécdotas de la infancia de Rodríguez, asegurando que “hace más de 10 años que no veo a mi hermana Georgina. Siento lástima y tristeza. Nuestro padre estaba con la madre de Gio y con mi madre a la vez, mi madre lo sabía y lo consentía», dijo.

Asimismo, la mujer relató que mantenía una buena relación con su hermana en el tiempo que convivieron juntas, sin embargo, todo cambió cuando su padre fue acusado y detenido por tráfico de drogas.

“Cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió, la madre de Georgina se hizo cargo de mí por un tiempo, pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca”, dijo la mujer.

De igual manera, la mujer resaltó: “Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo».

«Me dijo, por ejemplo, que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando”, expresó.

Cactus24: 01-02-2022

Lady Arcila Roberti