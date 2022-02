PSUV expulsa a funcionarios implicados en narcotráfico (Vídeo)

Anuncios Google

La alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Keyrineth Fernández, Taína González , diputada por el estado Zulia, y Luis Viloria Chirinos, diputado por el estado Táchira, implicados en narcotráfico fueron expulsados este lunes del partido oficialista.

Blom

«Ser corrupto no es ser Revolucionario, ser corrupto no es ser chavista. Señor y señora que dice ser chavista y aprovecha su función para cometer actos delictivos, pónganse las pilas porque vamos por usted. Aprovecharemos nuestro Congreso para dar el debate a lo interno. El PSUV está cumpliendo con lo que le corresponde», advirtió en rueda de prensa.

“El PSUV se declara intolerante ante cualquier hecho de corrupción, que la justicia se imponga. No puede haber impunidad. Condenamos estos hechos. Exigimos que se haga justicia contra quienes estén delinquiendo en funciones públicas. Nosotros no nos hacemos cómplices ni le debemos solidaridad absolutamente a nadie. La gran mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela es gente honesta y trabajadora. No vamos a permitir hechos de corrupción en las filas de la revolución bolivariana”, dijo el vocero de la tolda roja.

#EnVideo📹| Primer Vicepresidente del PSUV, @dcabellor puntualizó que los sujetos que ya fueron detenidos permanecerán de esa forma, además, resaltó que la problemática no es solo en los estados fronterizos.#JuegosNacionales2022 pic.twitter.com/HtouiwV5Jn — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 31, 2022

CACTUS24 31-01-22