Biden anuncia que enviará tropas a Europa del Este “en el corto plazo»

En medio de la tensión entre Rusia y Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que enviará tropas a Europa del Este. Sin embargo, señaló que lo hará dentro del marco de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por lo que los militares no estarían en suelo ucraniano. Unos 8.500 soldados de EE. UU. se encuentran en “alerta máxima”.

“Moveré tropas a Europa del Este y los países de la OTAN en el corto plazo. No demasiadas”. Con estas palabras del mandatario estadounidense confirmó el traslado de militares de su país a territorios cercanos a Rusia y Ucrania.

Su anuncio se produjo días después de que el Pentágono informara que mantienen “en alerta máxima” a 8.500 soldados, actualmente en territorio estadounidense, para ser desplegados a esa región del Viejo Continente.

No obstante, Biden recalcó que los militares no serán enviados a suelo ucraniano, sino que el traslado se hará dentro del marco de la OTAN. Ucrania no es parte de la alianza militar, compuesta por 30 países. Sí forman parte de la organización otras naciones exsoviéticas como Rumania y Bulgaria, de donde el Kremlin exige que sean retiradas las tropas occidentales.

Europa del Este vive momentos de preocupación tras el despliegue exponencial en el último año de tropas rusas a lo largo de sus fronteras con Ucrania, más de 100.000 uniformados, lo que es visto por Occidente como la antesala de una posible invasión de Moscú a territorio ucraniano.

El Kremlin rechaza las acusaciones, mientras mantiene la presión para que EE. UU. y la OTAN respondan a sus demandas con respecto a la presencia de ejércitos occidentales en el este europeo.

La Administración de Vladimir Putin ve como una provocación las intenciones de su vecino, Ucrania, de unirse a la Alianza Atlántica. El Gobierno ruso exige garantías, entre ellas la promesa de que Kiev no sea aceptado en la OTAN y el fin de la actividad de esa organización en Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central.

Pero Washington y sus aliados dejaron claro, en una respuesta escrita que entregaron a Moscú el pasado 26 de enero, que no harán concesiones en esa materia, un punto álgido de la tensión actual.

El presidente Vladimir Putin aseguró en una videollamada con el presidente francés Emmanuel Macron, el viernes 28 de enero, que la contestación de Occidente no lo satisface, pero dejó abierta la puerta a la vía diplomática.

El canciller ruso, Sergei Lavrov, afirmó que al menos hay “algo” que se pueda negociar con respecto a las contrapropuestas del Gobierno de Biden, referentes a control de armas, transparencia y estabilidad en la región, pero señaló que Moscú las evalúa y los próximos pasos a seguir dependerán de lo que decida Putin.

Rusia tiene “una gama completa de opciones”

El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, reiteró en las últimas horas que el Gobierno ruso podría usar cualquier parte de su fuerza armada para apoderarse de ciudades ucranianas y «territorios significativos».

Asimismo, aseveró que Moscú podría llevar a cabo «actos coercitivos o actos políticos provocadores», como el reconocimiento de los estados separatistas prorrusos del este de Ucrania.

