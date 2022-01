Intentó robar USD 8 mil a una abuela con estafa telefónica pero ella engañó al ladrón y lo entregó a la policía

Anuncios Google

Una abuela de Long Island (Estados Unidos) engañó a un estafador que intentó robarle miles de dólares haciéndose pasar por su nieto y logró que la policía lo capturara.

La mujer, que pidió ser identificada como Jean, le contó al canal CBS2 que recibió una llamada de alguien que decía ser su nieto. El hombre dijo que fue arrestado por conducir ebrio y necesitaba salir de la cárcel bajo fianza.

“Sabía que era un verdadero estafador. Simplemente sabía que no me iba a estafar”, dijo Jean, de 73 años. “Comienza a llamarme ‘abuela’, y luego digo, no tengo un nieto que conduzca, así que sabía que era una estafa”.

La estafa tomó varias llamadas telefónicas e involucró a varios hombres no identificados, dijo la policía en un comunicado de prensa. Una persona que decía ser abogada del nieto de Jean le dijo que necesitaba 8.000 dólares para salir de la cárcel. Una tercera persona llamó diciendo ser un agente de fianzas que venía a cobrar el dinero.

“Le dije que tenía el dinero en la casa, y pensé que no iba a caer en eso”, dijo Jean, y agregó que inmediatamente llamó a la policía. “Bueno, se enamoró del anzuelo, la línea y la plomada”.

Un hombre que se hizo pasar por un agente de fianzas llegó a la casa de Jean para recoger el dinero y ella le entregó un sobre lleno de toallas de papel. Cuando se dio la vuelta para irse, los agentes de policía lo abordaron.

“Sentí que lo atrapé, pero muchas personas caen en esto y solo te enteras del otro lado, después de que han perdido su dinero”, declaró la mujer que fue operadora del 911.

Jean espera que su testimonio evite futuras estafas, que, según las autoridades estadounidenses, se han extendido contra los adultos mayores.

Cactus24