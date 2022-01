Le fracturó la cara a patadas a su novia porque dijo que su ex era más atractivo que Cristiano Ronaldo

En dicho contexto, Flynn le preguntó a su pareja si era más atractivo Ronaldo o su otrora pareja, quien se había quitado la vida pocos meses antes. La víctima respondió que no sentía demasiada empatía física por el portugués y esto terminó ofuscando al sujeto.

El fiscal a cargo de la investigación, Omar Ahmad, detalló que la relación inició tres meses antes y que vivían juntos, aunque aclaró que ella siempre describió que el hombre era “extremadamente controlador” y que “siempre estaba enojado”.

En el juicio, el acusado reconoció los hechos y reveló que fue el comentario acerca de la ex pareja y del ex Real Madrid el que no le pareció correcto. Además, se indicó que posee condenas anteriores por otros hechos de violencia.

Pese a esto, escribió una carta en la que se mostró arrepentido y pidió al Tribunal que se le deje salir bajo fianza, lo que finalmente fue aceptado por el juez.

Cactus24//28-01-2022