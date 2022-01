Jennifer Lopez revela la causa por la cual terminó su relación con Marc Anthony

Anuncios Google

La cantante y actriz Jennifer Lopez es una de las mujeres más poderosas de la industria del espectáculo, pero aun así la también empresaria ha sufrido situaciones extremas, como episodios de ataques de pánico que la han puesto fuera de control.

La actriz recordó que empezó a padecerlos después de protagonizar la película Selena (1997). Relató que la gente comenzó a acercarse a ella en público y se volvió inquietante, por lo que ahora no va a ninguna parte sola.

En su libro True Love (2014), recordó el momento en que se dio cuenta de que necesitaba divorciarse de Marc Anthony, un sonado matrimonio que duró desde 2004 hasta 2011.

La diva del Bronx explicó que se dio cuenta de que ya no podía seguir más tiempo unida al artista portorriqueño durante una sesión fotográfica para L’Oreal, al borde de sufrir un ataque de ansiedad. “Sentada allí mientras me maquillaban, sentía que se me salía el corazón y que no podía respirar. Me consumía la ansiedad”, escribió en el libro.

“Lo que la gente no sabía es que mi vida en realidad no eran tan buena”, confesó en la publicación. “Mi relación se estaba viniendo abajo y estaba aterrorizada”, agregó.

