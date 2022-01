Consecomercio: En Falcón se podría dar el primer diálogo real entre alcaldes y comerciantes

Anuncios Google

Empresarios, inversionistas y pequeños comercios en la ciudad de Coro, han venido desarrollando mesas de trabajo para conciliar una política económica que levante la ciudad mariana de la pobreza que ha desmejorado la vida de sus habitantes.

Desde el sector privado hasta los nuevos representantes políticos, han expresado la disposición de implementar un conjunto de nuevas normas tributarias para empujar al sector comercial que resista los embates de la crisis económica.

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, declaró para Cactus24, que Falcón podría convertirse en la primera entidad venezolana que podría lograr un diálogo real entre alcaldes y comerciantes.

“Lo que pude recoger de las mesas de desarrollo regional en Coro y en conversaciones con dos alcaldes, es que aquí en Falcón, ojala no me equivoque, se va a dar el primer diálogo real entre alcaldes y comerciantes; sentí que hay un interés en sentarse a buscar una forma de aumentar la base tributaria y racionalizar el pago de tributos”, dijo.

En sus palabras, la empresaria dejó claro que perseguir a un comerciante que no cancela sus impuestos es una política incorrecta.

“La cultura de pagos de impuestos se logra cuando el impuesto no sea una carga que el comerciante considere confiscatoria y para eso, es imprescindible no perseguir al que está pagando y buscar al que no paga para registrarlo y pueda pagar”, argumentó.

Considera que en la medida que se registran mayores comerciantes, la base de registro sería aumentada y el impuesto bajaría.

Polesel agregó, que los casos de extorsión y amedrentamiento contra el comerciante falconiano podrían terminar si las autoridades reciben y atienden las denuncias de los afectados.

“Esto solo se termina si hay voluntad de las autoridades de recibir las denuncias apropiadamente y también voluntad del afectado en denunciar, esto solo ocurrirá si hay garantías constitucionales, es decir, el proceso va a concluir en tomar medidas para contrarrestar los flagelos”, explicó.

Confesó que durante las ponencias de la Mesa de Desarrollo Regional establecidas por Fedecámaras en Falcón, se mencionó la importancia de analizar con detalle la ley de Zona Económicas Especiales.

Denunció que la nueva ley de registros y notarías “debe ser revisada”. «Atenta contra el registro de nuevos comercios y emprendimientos por los precios fijados», concluyó.

Redacción Jhonattam Petit – Corresponsalía en Coro