«Inmigrante fracasado»: los insultos racistas de cliente en una cafetería le costaron su empleo

En el video, se puede escuchar a Iannazzo gritando a los empleados, maldiciendo, preguntando por un gerente y llamando a los empleados «niños de secundaria ignorantes» y refiriéndose a una como «perdedora inmigrante».

“Puedes llamar a la empresa cuando quieras, adiós”, le grita uno de los trabajadores al hombre antes de que arroje la taza detrás del mostrador. “¡Voy a llamar a la policía!”

I've identified this man as James Iannazzo of @MerrillLynch being racist and assaulting a minor pic.twitter.com/O8Ic6jyh3p

— Danesh (@thatdaneshguy) January 23, 2022