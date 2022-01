El telescopio James Webb ya orbita el sol a 1,5 millones de kilómetros de la tierra

Anuncios Google

Después de su lanzamiento el pasado 25 de diciembre, el telescopio espacial James Webb ha alcanzado su órbita final, desde donde podrá observar las primeras galaxias del universo. Así lo ha confirmado la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA en inglés) este lunes 24 de enero.

El telescopio, diseñado para dar al mundo una visión sin precedentes del universo, llegó con éxito a su lugar de estacionamiento gravitacional en órbita alrededor del Sol, después de recorrer 1,5 millones de kilómetros.

La NASA informó que el James Webb está ubicado en una posición de estabilidad orbital entre la Tierra y el Sol conocida como Lagrange Point Two, o L2. El equipo a cargo de la misión espacial utilizó señales de radio para confirmar que Webb se “insertó” en un bucle orbital alrededor de L2.

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 24, 2022