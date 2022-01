Accidentalmente ‘se convierte en Shrek’ por un bronceado falso

Anuncios Google

Para muchas personas, el autobronceante es la solución para lucir una piel con un poco más de color. Sin embargo, no siempre queda bien, al igual como le ocurrió a una mujer en Inglaterra, quien se quiso broncear en su casa, pero quedó de color verde.

Devon Birkett, una joven de 25 años que trabaja en el área de la salud mental en Barrow-in-Furness, Cumbria, se aplicó un bronceado falso en su casa porque, según ella, su piel le daba apariencia de “un fantasma”, recoge The Mirror.

La trabajadora de salud mental esperaba que esto le diera a su ‘piel fantasmal’ un ‘brillo dorado’, pero lamentablemente los resultados fueron todo menos un final de cuento de hadas.

Después de que Devon se pusiera una capa de mousse de St. Moriz en el tono Darker than Dark, se dispuso a ver un documental sobre un asesinato.

Trágicamente, solo dos horas después, se había puesto un tono verde oscuro y, al mirar hacia abajo, vio que sus pies eran de color caqui y, alarmada, saltó para mirarse en el espejo.

Devon dijo que solo lo hizo porque su piel estaba pálida.

Devon mostró a sus amigos que se echaron a reír y la compararon cruelmente con Shrek cuando los llamó por video.

Después de que sus amigos se rieran de ella, saltó a la ducha y la lavó con manguera, afortunadamente dejándola con un «bronceado bastante normal», aunque admite que «todavía tenía un tinte verde».

Devon explicó que su terrible experiencia había sido necesaria por su complexión ordinariamente fantasmal.

Ella dijo: «Soy naturalmente bastante pálida, como un fantasma.

«Me gusta el bronceado falso, ya que me hace sentir más seguro con él puesto, me gusta tener un poco de brillo dorado.

«Cuando me puse el bronceado hice todo lo que normalmente hago, exfoliar e hidratar, antes de aplicar la mousse St Moriz Darker than Dark.

«Cuando salió como una mousse, era el marrón normal [colour] pero cuando estaba en mi piel empezó a ponerse verde.

«Tenía los pies sobre la mesa de café y cuando me miré los pies estaban muy, muy verdes.

«Me levanté de un salto y me miré en el espejo y fue entonces cuando me di cuenta de lo verde que estaba mi cara, me parecía a Shrek.

«Estaba verde brillante, era aún peor en persona».

