Estas son las 10 grandes películas que cumplen 30 en 2022

Las películas que cumplen 30 años este año son algunas de las mejores de la historia, todas ellas se estrenaron en 1992, cuando el cine estaba recién salido de la década de los 80 y todavía quedaban rastros de los poderosos thriller eróticos y los grandes dramas románticos.

Hay quienes dicen que 1994 es el mejor año del cine, pero 1992 también tiene lo suyo y, técnicamente, fue el que dio ese primer paso para transformar las películas y lo que esperábamos de ellas. Fue el año en el que se estrenaron grandes clásicos, Tarantino hizo su debut como director, Alien 3 demostró que las secuelas también pueden ser muy buenas y Francis Ford Coppola casó a Keanu Reeves con Winona Ryder para darle más realismo a una escena de su película de Drácula.

Cumplir 30 años es importante, en especial cuando se trata de películas que han logrado trascender y dejar huella, y que, incluso si las ves en la actualidad, se siguen sintiendo relevantes e importantes, con toque de nostalgia que siempre es bien recibido.

No existía Netflix, los smartphones y pasaban meses enteros para poder ver un estreno del cine en la televisión, pero eso no importaba, eran tiempos más simples y las salas de cine siempre estaban llenas de cosas buenas para ver. Y entre todo lo que se estrenó en 1992, hay unas cuantas películas que son parte de la cultura y se siguen pasando de generación en generación.

Películas que cumplen 30 años:

Aladdin

Sin duda, esta es una de las mejores películas de Disney de todos los tiempos, y no solo porque fue de las primeras (aunque no la única) en conseguir a grandes actores para su reparto de voces. Robin Williams dio vida al genio, mientras que Aladdin estaba, supuestamente, inspirado en Tom Cruise, y juntos formaron un equipo perfecto que marcó la infancia de millones de niños, que llegaron a soñar con encontrar una lámpara mágica para poder pedir tres deseos.

2. Drácula, de Bram Stoker

Dirigida por Francis Ford Coppola, esta película sigue siendo una de las mejores adaptaciones de la historia del vampiro más famoso. La película se basa en la novela de Bram Stoker y muestra a Keanu Reeves como un hombre que debe salvar a la mujer que ama de un milenario vampiro que está obsesionado con ella (y Monica Bellucci tiene un pequeño papel como una de las novias de Drácula).

3. Basic Instinct

Dirigida por Paul Verhoeven, esta película fue muy controversial y se dice que está basada (un poco) en una historia real. Aquí, Sharon Stone se convirtió en una de las villanas más terribles del cine, interpretando a una mujer manipuladora que seduce a un policía después de que es acusada de asesinar a su novio. Catherine Tramell era sexy, fuerte y decidida, y demostró que no hay que verse como un monstruo para ser aterrador.

4. Reservoir Dogs

Cuando nadie lo esperaba, Quentin Tarantino hizo su debut como director con uno de los más grandes clásicos de todos los tiempos, Reservoir Dogs. La película marcó muchos de los elementos que son parte del sello de Tarantino (como los trajes negros y la sangre) y se llevó alrededor de 23 nominaciones en distintos premios gracias a elementos como su soundtrack, historia y personajes (un grupo criminal identificado por colores).

5. Batman Returns

Dirigida por Tim Burton, esta versión de Batman es gótica y oscura, pero sin perder el estilo caricaturesco de los cómics. Lo importante de Batman Returns es que presentó a varios de los villanos clásicos de los cómics, incluyendo las versiones más famosas del Pingüino (Danny De Vito) y Catwoman, quien fue interpretada de forma brillante por Michelle Pfeiffer y nadie ha podido superarla.

6. A Few Good Men

Tom Cruise y Demi Moore se enfrentaron a Jack Nicholson en esta película que toca temas como la normalización a la violencia, la discriminación y la homofobia. Rob Reiner dirige esta historia en la que un abogado militar debe defender a dos soldados acusados de asesinato, quienes alegan como defensa que solo estaban siguiendo órdenes de uno de sus superiores.

7. A League of Their Own

Ok, tal vez no es la típica película de deportes, pero es un clásico que siempre te puede levantar el ánimo. La gran Penny Marshall dirigió esta historia que se desarrolla en tiempos de la Segunda Guerra Mundial (lo que llevó a muchas mujeres a tener que cubrir trabajos que anteriormente eran solo para hombres), donde Tom Hanks debe ayudar a Geena Davis y a su equipo de baseball femenil a ganar y a ganarse el apoyo de un público que cree que ellas pertenecen en la cocina.

8. Como agua para chocolate

No podemos hablar de películas mexicanas icónicas sin esta historia de Alfonso Arau, protagonizada por Lumi Cavazos y Marco Lenoardi. La película se basa en la novela de Laura Esquivel y cuenta la historia de una mujer que descubre su gran talento para la cocina, después de que su familia le impide casarse con el hombre que ama por cuestiones de tradición.

9. Scent of a Woman

Al Pacino y Chris O’Donell protagonizan esta película de Martin Brest que le dio a Pacino un Oscar como Mejor Actor. Esta es la historia de un estudiante que acepta convertirse en cuidador de un hombre ciego para ganar un poco de dinero, sin saber que es una tarea más complicada de lo que aparenta, y que eso lo ve a llevar a aprender mucho sobre la vida y el mundo real (no siempre de forma positiva)

10. Home Alone 2: New York

Home Alone fue algo increíble y la secuela está en el mismo nivel (aunque a partir de eso comenzaron a hacer más que son muy malas). Macaulay Culkin volvió como Kevin, quien después de ser abandonado en casa en unas vacaciones navideñas, termina perdido en Nueva York durante su siguiente viaje familiar, y aprovecha la oportunidad para convertir la ciudad en su campo de juegos e intentar frenar nuevamente a los Bandidos mojados.

Otras grandes películas de 1992:

The Bodyguard

Alien 3

Beethoven

The Mighty Ducks

A River Runs Through It

Wayne’s World

The Lover

Los blancos no saben saltar

Far and Away

Single White Female

Of Mice and Men

