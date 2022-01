Luciano D’Alessandro y Mariale Requena se comprometieron en matrimonio

Anuncios Google

Mariale Requena, periodista venezolana dijo este 18 de enero, que pronto anunciará «un poquitito» más de detalles sobre su relación con Luciano D’Alessandro.

Asimismo, en su cuenta en Instagram agradeció por todos los mensajes de cariño y por todas las palabras enviadas a Luciano y a la ganadora de dos premios Emmy.

«Gracias a todos por sus mensajes de cariño y por todas esas palabras lindas que ustedes tienen con Luciano y conmigo. Ya pronto los dos les estaremos hablando y conocerán quizás un poquitito más de detalles. Besos y feliz noche», dijo Requena en su cuenta en Instagram.

El actor venezolano Luciano D’ Alessandro confirmó que este año se casará con la animadora María Alejandra Requena.

Durante una entrevista ofrecida al programa Buen Día Colombia transmitido por RCN, el protagonista de telenovelas aseguró que ya entregó el tan anhelado anillo de compromiso.

Aunque no ofreció más detalles, Luciano D’ Alessandro manifestó que la boda será este año 2022 tras una relación de varios años.

Luciano D’ Alessandro y María Alejandra Requena se han convertido en una de las parejas más queridas en el mundo artístico venezolano.

En ese sentido, la presentadora contó todo sobre su relación y si tienen planes de tener hijos próximamente en el podcast de Camila Canabal.

«Esa pregunta es más fuerte que la del matrimonio. Yo tengo mis hijos de 15 y 18 años y Luciano no tiene hijos.

Claro que es una pregunta que muchos hacen y no hemos contestado nunca. Si yo a estas alturas de mi vida me pongo en ese plan estoy muy loca; pero ¿qué puede pasar? No lo sé, pero ya veremos», dijo entre risas.

Asimismo, comentó que «racionalmente» está cerrada esa puerta, pero «emocionalmente hay dudas».