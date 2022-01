Mover no esperará por el G4 para activar el revocatorio contra Maduro

Anuncios Google

El Movimiento por el Revocatorio (Mover) agiliza los trámites concernientes para la legalidad de dicha plataforma ante el Consejo Nacional Electoral, y que sea ésta la única que impulse la recolección de firmas para tal fin.

Nicmer Evans, integrante de Mover, refiere que no descarta la participación de otros sectores que conforman la oposición venezolana y sostiene que “ha habido reuniones para incluirlos, y el que se sienta excluido, que nos avise”, dijo.

Pero “no vamos a esperar que la dirigencia opositora (G4) deshoje la margarita, porque el cálculo político de algunas organizaciones ha mantenido en duda su definición; aquí el propósito es dar el pie adelante para activar y sumarse al referéndum revocatorio”, explicó.

Y agregó: “nosotros les estamos dando el tiempo que ellos necesiten, pero no vamos a esperar por ellos. Si quieren activarse y tomar el protagonismo que deseen, háganlo, no tenemos inconveniente, pero no lleguen tarde -como acostumbran a llegar-, algunos actores políticos; sino que ya estemos montados en la activación del proceso y que ellos se sumen cuando deseen”, puntualizó.

Cactus24//18-01-2022