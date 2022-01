Uruguay entra en la lista de los 10 mejores países para vivir jubilado

Anuncios Google

Según la prestigiosa revista de turismo estadounidense, International Living, Uruguay se encuentra entre los 10 mejores países para jubilarse en todo el mundo.

Además, otros cinco países latinoamericanos forman parte de la lista de las naciones más «interesantes» para retirarse este año: España, Malta y Francia ocupan el podio, seguidos de Ecuador, Colombia, Portugal, México, Costa Rica y Panamá.

¿Por qué Uruguay es uno de los mejores países para vivir siendo jubilado?

Ubicada en el puesto 10 del listado de la revista, el informe destaca que en Uruguay «las cosas funcionan» y las empresas proveedoras de servicios públicos se posicionan «entre las mejores de América Latina tanto en calidad como en alcance».

Con una suba de 13 puestos en el mismo ranking desde el 2017, Uruguay ahora se posa como uno de los lugares más prometedores para jubilarse: este índice, el cual viene desarrollándose hace ya años, tiene como objetivo asistir a los estadounidenses que buscan pasar sus años de retiro fuera de su país en la elección de un nuevo destino.

Según indican desde International Living, el ranking «se basa en cientos de opiniones y experiencias de la vida real» que sus «fuentes confiables» han recopilado en distintos destinos del mundo.

Por ejemplo, en el caso de Uruguay se tomó la palabra de David Hammon, quién se mudó al pequeño país latinoamericano hace unos 15 años y, desde allí, destaca la «cultura igualitaria» de la nación hoy a cargo de Luis Lacalle Pou: «Uruguay es el país más democrático de América Latina. Y en términos relativos, presume de ser la clase media más grande del hemisferio occidental», resalta Hammon.

Según el estadounidense radicado en Uruguay, todos los trabajadores que allí ejercen tienen vacaciones pagas, atención médica integral y Seguridad Social. Además, apunta también un aspecto positivo si se piensa vivir allí con niños: «Cualquiera que pueda aprobar los exámenes de ingreso puede asistir a la universidad estatal casi sin costo alguno».

Respecto a la cultura uruguaya, Hammon disfruta de que «el principio de tratar a los demás con respeto» se encuentre «vivo y bien» y recalca que, pese a ser un país pequeño, Uruguay «ofrece una variedad de estilos de vida atractivos para elegir».

El artículo destaca el clima uruguayo, el cual representa muy bien las cuatro estaciones con temperaturas promedio agradables y acordes a cada época del año. En cuanto a Montevideo en sí, la capital del país -con el 40% de la población de todo Uruguay residiendo allí- se distingue por sus parques y calles arboladas y grandes además de los bellos paseos costeros con vista al Río de la Plata.

Respecto a la vida de ocio, International Living se regocija con la gastronomía con influencia italiana que el país vecino tiene. Y destaca las zonas más elegidas de Montevideo: «Ciudad Vieja y Centro, donde encontrará plazas originales y arquitectura de época; Cordón, un barrio prometedor de cafés, tiendas y locales nocturnos únicos; la zona de Pocitos, con modernos departamentos y plazas comerciales; Carrasco, un barrio suburbano de baja densidad de viviendas unifamiliares; y La Tahona, una comunidad de golf privada al este de Montevideo», enumera el artículo.

Los mejores lugares para residir en uruguay según international living

El informe de la revista estadounidense destaca particularmente a la exclusiva ciudad de Punta del Este, la cual se enorgullece de poseer el balneario más conocido de América del Sur, según International Living.

Pese a que se presenta a la zona como un punto turístico, también se reconoce la creciente comunidad universitaria de la ciudad que puebla Punta del Este todo el año, aunque la revista reconoce que «es la ciudad más cara de Uruguay».

En esta línea, ofrece otras opciones: «En la vecina ciudad de clase media de Maldonado, puedes vivir en un lindo apartamento a solo cuatro millas de las playas de Punta del Este, por mucho menos dinero», destaca respecto al balneario próximo al exclusivo balneario. También agrega a Atlántida, Piriápolis o La Paloma como buenas opciones de pueblos costeros uruguayos para residir.

Por otro lado, si se busca una vida de campo dentro del continente, International Living indica que se pueden encontrar «pequeñas granjas en las afueras de la mayoría de las ciudades y pueblos» mientras que las pequeñas ciudades del interior permiten «vivir cerca de la vida rural sin el costo de tener una finca propia».

Los cálculos de la revista indican que un alquiler allí ronda entre los 500 y 700 dólares mensuales, dependiendo del barrio y la región. En este sentido, recalcan que el presupuesto promedio de una pareja para vivir cómodamente en Uruguay debe calcularse entre los 2500 y los 3000 dólares por mes con alquiler incluido, aunque Punta del Este y ciertas zonas de Montevideo requerirán una billetera más abultada.

En cuanto a las propiedades, el artículo destaca: «En Uruguay puedes ser propietario de cualquier tipo de bien inmueble a tu nombre. (No necesita un socio, un fideicomiso, ni ningún permiso especial). En Cordón, puede comprar un apartamento más nuevo de dos habitaciones por u$s 150.000. En Maldonado, puedes comprar un lindo apartamento por u$s 125.000, ilustra.

Finalmente, informa respecto a la atención médica para los «expatriados», quienes suelen inscribirse en un plan privado denominado «mutualista», el cual «cubre todo, desde chequeos de rutina hasta cirugía mayor y atención de emergencia». Su costo oscila entre los 50 y 60 dólares mensuales además de un pequeño copago para ciertos procedimientos, según el portal Cronista.com

