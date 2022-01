Se le encogió el pene 4 centímetros por un efecto colateral del Covid-19 (+Detalles)

Anuncios Google

Un hombre de 30 años aseguró en un podcast que su pene se redujo casi 4 centímetros por un efecto colateral del Covid-19. Además reveló que tiene problemas de disfunción eréctil y los médicos le dijeron que este problema podría ser permanente.

El paciente, que se identificó como un hombre heterosexual de unos treinta años, conto en el podcast de consejos sexuales How To Do It, que tras haber padecido severamente la enfermedad en julio del año pasado y haber tenido que ser hospitalizado, quedó con un efecto secundario inesperado: disfunción eréctil.

Agregó que “mi pene se ha encogido. Antes de enfermarme, estaba por encima del promedio, no enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio. Aparentemente se debe a un daño vascular, y mis médicos parecen pensar que es probable que sea permanente”.

La disfunción eréctil se solucionó con tratamiento a lo largo del tiempo, pero para su consternación, la víctima descubrió que su órgano sexual se había contraído considerablemente, una condición que los médicos le dijeron que probablemente sea permanente debido al daño vascular en su tejido eréctil.

E Dr. Charles Welliver, urólogo y Director de Salud Masculina en Albany Medical College, Nueva York, dijo que que la infección por Covid puede causar disfunción eréctil y, en algunos casos, un encogimiento del pene si la disfunción eréctil persiste durante cierto período de tiempo, cita el portal Todojujuy.com.

El médico indicó que “puedes conectar estos puntos… Hay problemas vasculares bastante significativos que ocurren con los hombres. Los estudios han demostrado que los hombres pueden tener priapismo, la erección prolongada que es peligrosa en sí misma, y los hombres también pueden tener disfunción eréctil por Covid, por lo que puede ir en ambas direcciones”.

Y añadió que “cuando los hombres tienen disfunción eréctil, tienen una falta de erecciones por un tiempo, y cuando eso sucede, en realidad se encogen un poco”.

