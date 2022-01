Andrew Garfield fue rechazado de un papel por no ser lo suficientemente guapo

Anuncios Google

El actor Andrew Garfield ha sido un foco de atención luego que apareció en Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, no han sido todas buenas noticias en la carrera del intérprete, puesto que fue rechazado para llevar adelante un papel que realmente anhelaba.

Recientemente, un video viral en TikTok recordó una entrevista en el que revela cuál fue el rol para el que se postuló con mucho entusiasmo y fue rechazado tras la audición.

En diálogo con Entertainment Tonight aseguró: “Había una película de Narnia, la película del Príncipe Caspian. Realmente quería interpretarlo, eso fue tan tonto”. Y añadió entre risas: “Creo que Ben Barnes finalmente lo consiguió. Ben Barnes, te atraparé”.

Pareciera que el actor de Peter Parker podría haber sido perfecto para desarrollar aquel papel de la adaptación de la saga literaria escrita por C.S. Lewis para 1950.

Sin embargo, le explicaron los motivos por los que no quedó seleccionado para formar parte el reparto. “Creo que la respuesta fue: ‘No eres lo suficientemente guapo para ser el Príncipe Caspian’”, pronunció Andrew con su característico tono de humor. ¿Habrá sido esa su respuesta o es tan solo una anécdota? ¡No lo sabemos!