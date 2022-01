Antes de morir le pidió a su esposa que se casara con su mejor amigo y ella le cumplió el deseo

Anuncios Google

La mujer de la tercera edad se hizo viral luego de que se diera a conocer el último deseo de su fallecido esposo.

De nueva cuenta, la historia de «amor» de una pareja ha provocado el interés de varios internautas, quienes han reaccionado al relato de Eileen Triggs, una mujer de 90 años, quien cumplió el último deseo de su esposo, pese a que la petición del fallecido fue considerada por algunos como un tanto excéntrica e innecesaria.

Mediante una publicación viral de Facebook, se conoció la historia de Vince Triggs y su esposa Eileen, quienes estuvieron casados por 71 años, hasta la muerte de Vince a los 96 años el pasado 26 de diciembre.

Si bien la noticia fue devastadora para Eileen, las últimas palabras de Vince le dieron un empujón para seguir adelante. Vince «manifestó su deseo de que su amada Elieen no pasara demasiado tiempo de duelo y que en algún momento ella se volviera a casar y pudiera compartir el resto de su vida con alguien como él la quiso”, contó Mike Triggs, hijo de esa pareja.

«Es una charla loca», dijo Eileen al escuchar esas palabras. No obstante, fue tanta la insistencia de Vince, que le dio el nombre de quien consideraba la podía querer igual que él lo hizo

«Aunque seguramente habría muchos, el único hombre que sabía que la trataría como él querría que la tratara era su mejor amigo, Ron Fulton”, agregó Mike.

Después de la muerte de Vince, Eileen y Ron compartieron tiempo juntos. Él la ayudó a sacar algunas cosas del armario de su difunto esposo, vieron partidos de fútbol y asistieron a conciertos, sin embargo la propuesta de matrimonio llegó de una forma peculiar.

“Un día, Ron me preguntó si consideraría ir a Arizona por un par de meses y le dije que no porque no consideraría ir con alguien con quien no estuviera casada. Al día siguiente volvió y me dijo: ‘¿Considerarías ir a Arizona si nos casamos?’ y dije que sí”, contó Eileen al portal Today.

Si bien la boda sorprendió a propios y extraños, al final Mike, su hijo la apoyó incondicionalmente: «El momento parecía ser un poco pronto, pero después de pensarlo, mamá tiene 90 años y Ron 87. Ninguno de los dos se está volviendo más joven y tiene sentido que puedan ser felices, ir a lugares y hacer cosas como pareja mientras están ambos en buen estado de salud”, señaló.

Los felices recién casados ahora se acompañan para superar la muerte de Vince.

