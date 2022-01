Garrido espera que no le impongan un protector en Barinas

Anuncios Google

El gobernador electo del estado Barinas, Sergio Garrido, confía en que el presidente Nicolás Maduro «mantenga su palabra» sobre la eliminación de los protectores de los estados.

«Si él nombra un protector para Barinas es algo que no podemos evitar. Se van a encontrar con un pueblo barinés que no está dispuesto a aceptar este tipo de cosas. Ojalá prive la sensatez, mantenga su palabra de que no lo va a hacer», dijo.

Espera que en las próximas horas se pueda dar una reunión con el Ejecutivo venezolano. «Estamos preparados para eso y por supuesto que vamos a aceptar la invitación de ir». acotó.

Garrido comentó que tras recibir la acreditación por parte de la Junta Regional Electoral, habrá una comisión de enlace que se encargará de las relaciones con el gobernador saliente de la entidad. «Esa comisión ya está nombrada».

Afirmó que la elección del pasado domingo le demostró al resto del país que el cambio político se puede lograr a través del voto y «con una unidad sincera, verdadera de todos» los sectores opositores.

«Ojalá esto haga reflexionar a las dirigencias nacionales para que en un futuro todos nos entendamos a pesar de nuestras diferencias», agregó en entrevista concedida a Román Lozinski en el circuito Éxitos que transmite Unión Radio.

