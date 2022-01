Así luce la nueva versión de «El Príncipe del Rap de Bel-Air»

Anuncios Google

The Fresh Prince of Bel-Air, conocida también como El Príncipe del Rap, es una de las comedias más recordadas de los noventa y sirvió para catapultar al estrellato a Will Smith.

Ahora, Peacock se alista para estrenar una nueva versión de la historia, una especie de reinicio (o reboot) ambientada en los tiempos actuales.

La premisa sigue siendo la misma y se centrará en cómo el personaje de Will se traslada de Filadelfia a Bel-Air, sin embargo, este proyecto incluirá elementos más actuales y contingentes, como la violencia policial y la desigualdad económica que existe en el entorno familiar del protagonista.

“Ambientada en los Estados Unidos de hoy en día, la nueva serie dramática de una hora de Peacock, Bel-Air, imagina la amada comedia de situación El Príncipe del Rap a través de una nueva y dramática versión del complicado viaje de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones cerradas de Bel-Air”, señala la sinopsis oficial.

Bel-Air es protagonizada por Jabari Banks en el papel de Will. Parte del elenco también incluye a Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones y Simone Joy Jones.

Peacock acaba de lanzar el primer tráiler de la serie, que debería llegar el domingo 13 de febrero a la plataforma.

Cactus24 (10-01-2022)