Scott Pilgrim podría ser adaptado en versión anime gracias a Netflix

Scott Pilgrim Vs. the World’ fue lanzada hace 10 años, allí pudimos ver a actores y actrices como Chris Evans, Brandon Routh, Brie Larson y Mary Elizabeth Winstead, entre otras grandes personalidades. Una película que para muchos fans es una película casi de culto y que consideran que ha envejecido bastante bien.

Fue bastante novedosa para la época, bastante dinámica y loca, es por eso que ahora los fans se levantan de la silla al conocer que Netflix podría estar adaptando una serie a modo de anime basada en las novelas gráficas que inspiraron esta película.

De acuerdo con lo que mencionan fuentes cercanas, el creador original de los cómics estaría involucrado en esta entrega.

Las fuentes indican que Bryan Lee O’Malley, el creador original de las novelas gráficas, también le entraría al proyecto como guionista y showrunner. En su equipo, se dice, también entraría BenDavid Grabinski, guionista que recientemente ha trabajado en las adaptaciones más nueva de Are You Afraid of the Dark? y en la película de comedia Happily.

Por el momento, Netflix no ha comentado nada de manera oficial, pero la información sugiere que Edgar Wright (el cineasta que dirigió la película del 2010) tendría un lugar como director ejecutivo de esta producción al estilo anime. Otro dato interesante que proporciona THR, es que los miembros de la banda Sex- BoB-Omb que vimos hace más de 10 años también estarían disponibles para esta adaptación… pero eso sí, no se menciona si eso incluye a Michael Cera como tal.

