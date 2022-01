Asesinan a sexagenario: lo empujaron a las vías de un tranvía

Anuncios Google

“El hombre golpeó el costado de un tren que pasaba, lo que le ocasionó sus heridas”, dijo el Departamento de Policía de San Diego en un comunicado.

La víctima, identificada como Martin Andara de 68 años, sufrió un grave traumatismo en la parte superior de su cuerpo y los oficiales lo declararon muerto en el lugar poco después de las 6 a.m. hora local, según el informe.

A man was killed after he was pushed in front of a freight train in an unprovoked attack at the Old Town trolley station in the San Diego area. Police said two men were walking together before one pushed the other in front of the train. The suspect fled the scene. 📹: @onscenetv pic.twitter.com/LEiJwztcla

— Malik Earnest (@MalikEarnest) January 1, 2022