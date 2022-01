Batman es el héroe menos respetuoso del medio ambiente, según estudio

Anuncios Google

Batman quizá mantenga a los criminales fuera de las calles de Ciudad Gótica, ¿pero qué tal el esmog? Según un reciente estudio de OVO Energy, compañía energética con sede en Reino Unido, Batman es el superhéroe menos respetuoso del medio ambiente.

Tal parece que las actividades rutinarias de este acaudalado vigilante, si bien parten de las mejores intenciones, no eluden ciertos efectos colaterales que se traducen en un fuerte impacto ecológico. Probablemente sea tiempo de aplicarle un «no circula» al Batimóvil.

Con motivo del estreno de Spider-Man: Sin camino a casa, la marca OVO Energy decidió aprovechar la coyuntura para, a partir de los superhéroes, hablar sobre el cambio climático.

Su estrategia fue analizar la manera en que 36 justicieros y villanos del mundo de los cómics —tanto Marvel como DC— dejan una huella ecológica. Y por más malos que sean Magneto o Doctor Octopus, evidentemente son más amigos del medio ambiente que un Batman o un Iron Man. Claro que éstos comandan grandes corporaciones, así que realmente no necesitan ponerse una máscara para generar algunos estragos en el entorno.

Justamente los alter egos de Tony Stark y Bruce Wayne son quienes figuran al fondo de la lista de los héroes más sostenibles ecológicamente. Es decir que estos multimillonarios no podrían realizar sus actividades durante largo tiempo sin provocar deterioro ambiental. Para el estudio, las variables que se tomaron en consideración fueron transporte, viaje regular entre la casa y el trabajo (commute), hogar, habilidades/armamento y daño que generan al mundo que les rodea.

En este caso, los superhéroes más sostenibles resultaron ser Aquaman, Daredevil y The Flash, al acumular cero puntos en uso de transporte. Mientras tanto, en la lista de villanos, el insidioso Loki se corona como el menos dañino para nuestro entorno natural. Caso contrario, los antagonistas que son tan malos con el medio ambiente como con la sociedad son Joker, y peor aún, Lex Luthor. Tampoco sorprende, ya que uno sólo quiere ver arder el mundo y el otro emplea armas de destrucción masiva con tal de derrotar a Superman.

Los señalamientos hacia Batman de no ser eco-friendly se suman a su reputación de golpeador sin escrúpulos. A mediados de 2021, Garth Ennis, creador de la serie de cómics The Boys, habló del Hombre Murciélago como un justiciero de moral cuestionable. Argumentó que es miembro de una clase social privilegiada que no tiene inconveniente en valerse de los puños al enfrentarse a aquellas personas desfavorecidas por el sistema.

Honorable o no, el Caballero de la Noche tiene todavía un porvenir dentro de la cultura popular y la industria del entretenimiento. Sin ir más lejos, recordemos que The Batman, la cinta que dirige Matt Reeves y protagoniza Robert Pattinson, llegará a cines el 4 de marzo de 2022.

