Tristan Thompson reconoce su paternidad fruto de una infidelidad a Khloé Kardashian

«Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo. Me disculpo sinceramente con todos a los que he herido o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en público como en privado”.

Con estas palabras, compartidas en Instagram, Tristan Thompson (30) ha reconocido finalmente que es el padre del hijo de hijo de Maralee Nichols, nacido en diciembre, con quien tuvo varios encuentros mientras mantenía una relación con Khloé Kardashian, madre de su hija True, de tres años. El actual jugador de los Sacramento Kings tiene además otro hijo, Prince, de 5 años, cuya madre Jordan Craig.

Thompson negó previamente haber tenido relaciones sexuales con Nichols en California, donde se presentó la demanda de paternidad, alegando que la «única» fecha posible de la concepción del niño es el 13 de marzo de 2021, cuando estaba en Texas por su cumpleaños. Y rebaja la categoría de su relación a encuentros sexuales.

“No tuvimos ninguna cita en el sentido tradicional en ningún momento; no hubo cenas en restaurantes, ir al cine, viajar o cualquier otro indicio de una relación normalizada. Solo había Snapchats de ‘dónde’ y ‘a qué hora’ nos conectaríamos y qué hoteles se utilizarían», aseguró Thompson en su defensa.

«Tristan me dijo que no estaba teniendo una relación con nadie más; no era sexo casual ni teníamos ningún arreglo. Tristan y yo nos comunicábamos a diario y hablábamos por teléfono. Nos veíamos varias veces al mes», le contradijo Nichols.

En cualquier caso, Tristan Thompson tendrá que hacerse ahora cargo del pequeño y aguantar el bochorno público y asumir los daños causados.

«Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Ciertamente, mis acciones no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo «, zanja Thompson en su perfil de Instagram./AS.com.

