Liberaron a madre que atacaba a mordiscos a su bebé de 8 meses

Anuncios Google

Un juez dejó en libertad a una mujer de 18 años que fue acusada de morder atrozmente a su propio bebé de 8 meses. El menor presenta heridas en el pecho, brazos y espalda. El episodio tuvo lugar en el barrio La Manga de la ciudad de Barranquilla.

Blom

Según el magistrado, la joven fue puesta en libertad debido a que no hubo flagrancia en su captura, es decir, no fue sorprendida al momento de cometer el hecho. La denuncia puesta por los abuelos del niño especificaba que el caso había ocurrido sobre las 4:00 a.m. del 1 de enero.

Sin embargo, fue solo hasta las 4:00 p.m. que se realizó la detención de la joven madre, después de que los abuelos llevaran al menor al hospital.

“La Policía encuentra este caso gracias al reporte de los médicos y se presentó una captura de la madre, quien tiene que responder por la conducta lamentable que se presenta con un menor de edad”, informó el general Luis Carlos Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

NOTA RELACIONADA: https://cactus24.com.ve/2022/01/03/detienen-a-madre-que-atacaba-a-mordiscos-a-su-bebe-de-8-meses/

El bebé de 8 meses también tiene cicatrices viejas de mordiscos, actualmente se encuentra recibiendo la atención médica necesaria en el centro médico Camino La Manga, mientras es custodiado por el ICBF en Barranquilla.

Además, el centro médico también reveló que el pequeño presenta un cuadro de desnutrición.

Finalmente, la madre del menor, a pesar de estar en libertad, sigue siendo investigada por el delito de violencia intrafamiliar.

Bebé quedó a cargo del ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció que el bebé de 8 meses que fue mordido por su mamá quedó bajo su custodia en un hogar sustituto, según reporte de Noticias Caracol.

CACTUS24 04-01-22