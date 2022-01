Indignación en India por la ‘subasta’ de mujeres musulmanas en una aplicación móvil

Anuncios Google

“Tu ‘bulli bai’ del día es @IsmatAraa”, señalaba junto a una fotografía la periodista Ismat Ara, cuyo rostro apareció en la aplicación ahora eliminada, un término que como señaló la periodista es “utilizado exclusivamente contra las mujeres musulmanas” y “con la intención de humillar e insultar”.

“Hemos sido vendidas y subastadas en línea”, agregó en otro mensaje.

“Es triste ver cómo estos traficantes de odio tienen licencia para atacar a mujeres musulmanas sin ningún temor. Esta no es la primera vez que se lleva a cabo una subasta de este tipo ”, dijo Ara.

“Las mujeres que han sido atacadas son mujeres vocales que plantean problemas de musulmanes en las redes sociales. Es una clara conspiración para encerrar a estas mujeres musulmanas porque desafiamos a la derecha hindú en línea contra sus crímenes de odio ”, agregó.

It is very sad that as a Muslim woman you have to start your new year with this sense of fear & disgust. Of course it goes without saying that I am not the only one being targeted in this new version of #sullideals. Screenshot sent by a friend this morning.

— Ismat Ara (@IsmatAraa) January 1, 2022