Aprender a amar sin renunciar a lo que somos

Anuncios Google

Blom

Los límites dentro de una relación se refiere a qué estás dispuesta a tolerar y que no. Deben estar establecidos desde el principio y reforzarse cada vez que sea necesario.

También irás poniendo nuevos, conforme avance la relación y vayan explorando nuevos terrenos.

¿Como establecer los límites?

Para evitar encontrarte en situaciones que no te gusten durante una relación la fórmula es muy sencilla: piensa cualquier acción a largo plazo ¿vas a vivir con eso el resto de tu vida? Si la respuesta es no, no la aceptes.

El nivel de tolerancia ante las situaciones de la vida es muy diferente en cada persona así que no te compares con otros individuos, eres tú quien está en la relación y quien tendrá que vivir con eso.

Para dejar las cosas claras desde el principio lo único que tienes que hacer es no aceptar situaciones que te hagan sentir incómodo.

Todo es cuestión de límites, si algo no te gusta, hablar es la solución.

¿Hasta donde amar?

No hasta el cuello, ni más allá de nuestra dignidad, de nuestra integridad, de nuestra felicidad.

Nuestra cultura ha hecho una apología del amor incondicional, la cual parte de una idea altamente peligrosa «hagas lo que hagas te amaré igual», es decir, que a pesar de los engaños, los golpes, el desinterés o el desprecio.

El amor ilimitado, irrevocable y eterno es una idea errónea sobre el amor.

Reconocer que existen ciertos límites afectivos no implica necesariamente dejar de amar, si no aceptar la posibilidad de modificar la relación en un sentido positivo o simplemente alejarse y no estar en el lugar equivocado aunque duela la decisión.

Cómo saber si amas demasiado

Cada día se siente como un bajón Vives un sin sabor permanente que te va quitando la alegría. Se activa el recuerdo del pasado.

Recomendaciones para comenzar el cambio

Revisa tu metodología del amor de pareja y reemplaza algunos valores tradicionales. El amor es democrático. Incluye en tu relación los derechos humanos. Respétate y haz que te respeten, tu dignidad e integridad apuesta por un amor digno. Flexibiliza tus creencias: todo varía, puede ser que un matrimonio no sea para toda la vida, la separación de pareja no es un fracaso, el amor no lo puede todo se necesitan otras variables para sostener una relación de pareja. No pierdas tiempo con quien no quiere dialogar ni negociar. No vivas esperando un cambio que no llega y tal vez nunca llegará. No practiques la victimización ni la autocompasión. Amor no es sufrir ni padecer. Amar no es esperar ni callar. Podemos amar sin destruirnos a nosotros mismos.

¿Cuándo deberíamos consultar con un especialista en psicología?

A veces se hace necesario recurrir a un psicólogo, quien puede contribuir a mejorar el estado de ánimo. Sin embargo, acudir a terapia no es una decisión que se suela tomar con facilidad y puede darse el caso de que quien necesita ayuda profesional no la llegue a pedir por diferentes motivos.

El hecho de que alguien cercano tenga un problema no únicamente le afecta a él, sino también a su círculo cercano, y son sus allegados quienes consideran oportuno que se haga una visita a un profesional.

Si consideras que es el momento de consultar con un especialista, ocupate de la situación en el Aquí y el ¡ahora!