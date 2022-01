Misión china Tianwen-1 envía nuevas imágenes desde Marte

Anuncios Google

Dos de las fotos muestran total o parcialmente el orbitador de la misión, que ayuda en las comunicaciones entre el explorador, en la superficie marciana, y la Tierra.

La imagen que muestra el cuerpo completo del orbitador fue tomada por una cámara lanzada desde la nave, explicó la ANEC.

Las otras dos imágenes incluyen una de la yerma superficie rojiza marciana y otra del polo norte, cubierto de hielo, del planeta vecino.

Wow! Here we have astonishing HD “selfies” of Tianwen-1 Mars orbiter. Technically it’s taken by companion little satellite released by Tianwen in orbit and data is transmitted back to Tianwen via WiFi. Also released are new photos of Mars North Pole and Zhurong’s recent panorama. pic.twitter.com/PCaOiStGs6

— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) January 1, 2022