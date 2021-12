“Todo es posible”: el mensaje de los Venezolanos que Inspiran en el mundo para este 2022

Anuncios Google

Este 2021 nos dejó claro que los venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras crecieron a pasos agigantados, pues fueron muestra inequívoca de eso que popularmente escuchamos en las casas, en las calles y en el mundo: “los venezolanos se crecen ante las dificultades” y este 2021 “Venezolanos que Inspiran” lo comprobó mes a mes con cada historia en la que la determinación, el deseo de ser mejores y sobre todo con amor y pasión fuimos testigos de que cada emprendimiento e iniciativa tuvo ese impulso que contagió a aquellos que por cualquier motivo se cruzaron con nuestras historias.

Y lo más importante es que estas historias tienen los mismos ingredientes tanto dentro como fuera de Venezuela.

A continuación le presentamos un resumen de las frases que distinguieron a cada uno de esos venezolanos cuya pasión los llevó a desatar sus habilidades en la producción de eventos, música, quesos, bisutería, migración, en fin, no se quedaron de manos atadas ante una pandemia mundial que sin duda continua generando estragos.

Cristina Noya: El poder para dibujar la esperanza está en nuestro Internum”

_¿De qué trata este libro?

_Trata sobre la vida de un joven que es huérfano y vive con su abuela. Allí, a pesar de esta conexión, se da cuenta que está aburrido de la vida pero algo mueve su chispa interior y es que en el pueblo donde se desarrolla la historia ocurre un asesinato, lo que despierta muchas dudas en su abuela sobre quién podría ser el criminal, ya que él es sonámbulo.

_¿Qué género aborda tu historia?

__Es una fusión de género. A mí me encanta el terror, me encanta el romance y sobre todo el suspenso, que el lector se enganche y quiera devorar el texto rápidamente para saber qué es lo que viene. Por eso quise fusionar varios géneros en esta historia, dijo Noya.

«En este libro, como en la vida misma, ocurrirán una serie de asesinatos que tendrán lugar de acuerdo con el abecedario, es decir, irán desde la A hasta la Z».

Internum cuenta también con un cortometraje. «La novela lleva muchísimo tiempo conmigo y se acaba de publicar. El corto se comenzó a grabar mientras yo editaba el libro» @cristinanoya.

Paola Herrera: “Como venezolanos pongámonos frente al espejo y creamos que somos capaces de hacerlo”

Paola Herrera es una joven muy activa, productora artística con amplia experiencia en Colombia, una inmigrante venezolana quien se convirtió recientemente en Directora de la obra de teatro “Smiley” escrita por Guillem Clua que ha sido presentada con mucho éxito en las principales capitales del mundo. “No podemos estar esperando siempre el momento oportuno. Cada uno de los que formamos parte de este proyecto somos profesionales, apasionados y comprometidos donde nunca falta la fe porque ésta nos lleva hacia adelante», asegura.

Para Paola Herrera la migración es difícil pero permite el crecimiento tan necesario en cada ser humano, @paolagiherrera

Christian Vale, un venezolano que con su voz se abre paso en Croacia.

Conversar con Christian Vale es muy agradable. A los pocos minutos te hace sentir que lo conoces de toda la vida. Muy a lo «criollo», este venezolano en Croacia nos habla con un acento que para nada ha trastocado la migración y que hoy nos representa en el Show Supertalent de ese país europeo donde reside desde hace cuatro años.

Este talentoso venezolano habla varios idiomas lo que le ha valido el nombre de su innovador género musical neo-romance, que se deriva de su amplio conocimiento de los idiomas holandés, inglés, alemán, francés, italiano y español.

¿Cómo los adquirió? @christian.vale nos cuenta que ha tenido la fortuna de recorrer el mundo. «El francés lo aprendí durante mis estudios en ese país», dice Christian quien está orgulloso de lo que ha logrado en su vida a través de sus diferentes estancias en Europa y Estados Unidos. Todo esto ha hecho de él un hombre de fe, constante y siempre con un objetivo de construir y hacer realidad sus sueños.

Su carrera lo ha transformado -como lo dice su presentación- en un creador inigualable. «Mi música es capaz de despertar emociones particulares en quienes la escuchan». Y muestra de ello fue la interpretación de «La Malagueña» que ha sido la inspiración de muchos que como él también quieren dar a conocer los colores de nuestra bandera a través de la música.

Melvic Reyes de Kuchituras a los venezolanos en el mundo: «el tiempo de darle vida a tus sueños es hoy»

Melvic Reyes es una joven madre venezolana en Caracas, Venezuela, cuyo emprendimiento “@Kuchitura_mr” nació de la inspiración que le provocó su hija que hoy cuenta ya con trece años de edad. Así que no es una idea que se originó o se impulsó como consecuencia de la pandemia, pero que sí ha “tenido altas y bajas” como cualquier iniciativa de este tipo.

Nos explica que eso implicó muchos cambios en su vida: «Sí, me convertí en mi propia jefe pero se trabaja más que en un empleo y de hecho llegamos, y llegamos porque hoy día mi esposo y mi hija participan, a tener una tienda en el municipio El Hatillo pero hoy día ya no todo lo hago desde mi casa”.

Comenta que fue un cambio drástico «porque en el local estaba más expuesta y era como más fácil que la gente apreciara mis piezas, pero actualmente todo lo expongo en mis redes sociales lo que me ha obligado a aprender más, de hecho mi hija me enseña y mi hermana como sabe de fotografía también, lo cual es muy valioso y me permite crecer como persona y como profesional”.

María Elisa Ramírez: «Estoy empeñada en retratar la resiliencia de la migración venezolana

“María Elisa Ramírez es una venezolana dedicada a la fotografía profesional e independiente. Desde que llegó a Colombia tuvo el firme propósito de retratar a los venezolanos que dedican su vida a cultivar otra en tierra ajena. Por eso, su empeño en mostrar esta realidad -confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias- es clave para alcanzar la integración cultural que tanto se necesita para que la acogida de los migrantes que llegan a diario a Colombia sea mucho más fácil.

Bajo esta convicción nació su proyecto personal “Jóvenes Migrantes”. Explica que su proyecto apoyado por la Organización Internacional de Migrantes Colombia, OIM, consiste en talleres de fotografía social dirigidos fundamentalmente a la población migrante venezolana de escasos recursos económicos.

Nos explica que el taller que expuso ante la Coalición por Venezuela en Bogotá, se desarrolló entre los meses de marzo y junio de este 2021, @mertbogota.

Otras frases impregnadas de experiencia y vivencias de otros de nuestros Venezolanos que Inspiran que formaron parte de la galería 2021 son Gabriela Arias: “Quesillos Bogotá, más que un postre una experiencia de sacrificio y crecimiento migratorio”,@quesillosbogota.

*La venezolana Patricia Medina es ”la reina del cachito» en Estados Unidos,@lareinadelcachito.

*Patricia Velásquez: “De los venezolanos migrantes en Colombia hay mucho que aprender”, @bulevarsantander.

*Juvilmar y Luis: Lácteos Carora la tradición venezolana presente en Colombia,@lacteoscarororacolombiaoficial,

*Enrique Ascanio, venezolano que capta a través de su lente la belleza de la naturaleza,@about_the_hummingbirds,

*Luis Areválo es Luam Musik: «Los venezolanos nunca nos damos por vencidos»,@luammusik

*Bhagavan Vásquez, médium venezolano: «Entre Dos mundos» hay que aprender a ser feliz,@bhagavanvasquez.

*Adriana Joya, una Venezolana en Colombia que demuestra que con trabajo todo es posible @joyadesigncol.

*Julio Machado: “Tacos del Cartel “es orgullo venezolano en los Estados Unidos @tacosdelcartel.

*“Hope4tea”, un viaje de sabores y olores que sigue apostando a Venezuela, @hope4tea,

*Lourdes Mata: Con Quesos Venezolanos muestro lo bueno, bello y sabroso de nuestro país, @quesosvenezolanos,

*Johana Cárcamo, una inmigrante venezolana cuyo lema es: «siempre se puede» @cienporcientopositivo.

A todos ellos y a los que no están pero saben que formaron parte de este maravilloso equipo los felicitamos y les deseamos un venturoso y próspero año 2022 cargado de nuevas energías y más pasión para cada una de sus iniciativas.

