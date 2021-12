Atleta venezolana denunció abusos por parte de entrenador de la selección nacional de natación

Anuncios Google

Geisy Natalia Lozano Domínguez, de 25 años de edad y ex miembro de la selección nacional de waterpolo, publicó una carta a través de sus redes sociales en donde denunció haber sufrido abusos psicológicos, físicos y sexuales por parte de Rosalbo Verastegui, entrenador de la selección nacional de natación y del Club Centro de Natación Caracas.

La atleta venezolana indicó que perteneció al club entre los años 2000 y 2012, al cual llegó con cuatro años edad. “El señor antes nombrado conocía a mi familia desde un par de años atrás ya que mi hermano ya asistía a clases de natación”, señaló.

“Con el tiempo se hizo más cercano a mi familia con la intención de ayudarnos económicamente y con recursos, ya que mis padres de procedencia humilde no se daban abasto con los gastos de los materiales de entrenamiento y los viajes de competencia, que no es secreto alguno, son bastante costosos”, agregó.

Lozano indicó que ayudar y su buena reputación han sido la forma de acercarse a sus víctimas. “En mi caso los abusos comenzaron cuando tenía alrededor de seis años cuando me llevaba a su casa ubicada en el barrio de Antímano. En la misma procedía a desnudarme y llevarme al baño con la excusa que me bañaría, por lo tanto, tocaba todas mis partes”, explicó.

Señaló que los abusos no solo fueron físicos: “Al vivir conmigo era consciente de mi mala comunicación con mis padres, del cual se aprovechaba para decirme que mis padres no me querían, que yo solo contaba con él y que no tenía a nadie más que se preocupara por mí, más que él”.

Detalló que mientras le hacía masajes, aprovechaba de tocarle los senos y pasar sus manos cerca de sus partes íntimas.

“Los abusos pararon cuando tenía alrededor de 14 años de edad, cuando ya era un poco más consciente de lo que él hacía conmigo, cosa que me incomodaba y causaba rabia”, manifestó.

Indicó que, a los 16 años de edad, finalmente, logró cambiar de deporte, “y así cortar toda relación alguna con él”. Dijo asimismo que Verastegui intento contactarla muchas veces, sin recibir respuesta alguna.

En palabras de la propia atleta.