Por autogestión los Locos de Moruy continúan la tradición

Anuncios Google

Para continuar con la tradicional fiesta de los Locos de Moruy, las comunidades se unieron y, a través de las gestiones realizadas por el comité organizador “Somos Moruy Unidos” este año la manifestación no quedó de lado y los Locos divirtieron a la población en un evento realizado el día de ayer, pero que continúa hoy con el desfile y el concurso para premiar a los mejores disfraces.

La manifestación Brando Tradicional recorrió la noche de este martes 27 de diciembre los sectores Chamberí, Carmelita y San Antonio con sus coloridos trajes hasta llegar a la plaza de Moruy, donde hubo un espectáculo alegre, colorido y musical para brindar tributo al señor Roque Martínez (fallecido), fundador de la plaza de Los Locos.

Blom

Luz María Díaz, integrantes de la organización de esta popular celebración, informó que los Locos bailaron y divirtieron a los asistentes, además resaltó la entrega de cotillones a los niños y niñas que fueron posibles gracias a los aportes que dieron los pobladores y los comerciantes de este populoso pueblo del municipio Falcón.

No obstante, Díaz lamentó que este año solo hayan contado con el aporte por parte de la alcaldía municipal más no de ningunas otras instituciones, sin embargo aplaudió la generosidad del pueblo moruyero, que a pesar de las adversidades colocaron su granito de arena para no pasar por debajo de la mesa esta tradicional celebración que por muchos años se ha mantenido.

Vale relatar que para hoy la festividad contará con el apoyo de Protección Civil, Policía Nacional de Tránsito para hacer cumplir las medidas de bioseguridad y garantizar el éxito de la tradicional Fiesta de los Locos de Moruy.

Redacción: Willian Blanco

Fotos: Cortesía

Cactus24//28-12-2021