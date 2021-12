Asesinó su propio hijo: La víctima descubrió que su progenitor tenía relaciones incestuosas

Anuncios Google

Un hombre de 73 años fue detenido este domingo por la Policía Nacional de Honduras acusado de matar con un machete a su hijo, tras una discusión, en una vivienda del departamento de Copán, en el occidente del país centroamericano.

Los hechos ocurrieron en la aldea El Rosario del municipio de San Jerónimo, y cuyas circunstancias investiga la Policía hondureña, según un comunicado de la institución de seguridad.

Roberto Villeda, asesinó a machetazos a su hijo, Saúl Amilcar Villeda, de 44, tras una fuerte discusión. La esposa de Saúl aseguró que la pelea se debió a que su marido descubrió que su padre tenía una relación incestuosa con su propia hija.

María Fidelina García Hernández aseguró que su esposo y su suegro vivían discutiendo constantemente. Sin embargo, esta ocasión de pelea resultó en una tragedia porque Roberto Villeda estaba ebrio, informó el portal La Prensa.

María Fidelina dijo a los medios de Honduras que Roberto Villerda primero le disparó a Saúl y luego le propinó varios machetazos en la cara y el estómago a su hijo, escribió El Heraldo.

“Mi esposo andaba tomado y de pronto salió de la casa, minutos después escuché los disparos y cuando salí vi a mi suegro que le estaba dando machetazos”, contó la mujer a Radio HRN.

Al verla, el parricida amenazó a su yerna. “A mí me dijo: ‘Hija de p#ta, qué venís a hacer vos. ¿Ya querés vos también?. Yo me fui y vi que no tenía balas, pero creí que me iba a seguir con el machete, entonces me fui y siempre quedó dándole en la cabeza”.

La viuda y madre de tres hijos señaló que desde hace mucho tiempo existían problemas entre Saúl y Roberto, pues desde hace más de una década descubrió que su padre estaba involucrado en una relación incestuosa con su propia hija.

La familia y vecinos de la víctima se han mostrado consternados por los hechos y piden que el septuagenario quede preso y «pague» por la muerte de Saúl Amílcar Villeda.

«El detenido será puesto a la orden del Ministerio Público para que se continúe con el trámite correspondiente a ley», indicó la Policía hondureña.

