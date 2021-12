TOP21 Buenas Noticias del 2021: #11 joven trabajó como albañil para pagar sus estudios y graduarse de abogada

Anuncios Google

Una historia de superación se volvió viral en noviembre de este año.

Se trata de Magalí Giménez Bogarín, de 24 años, quien siempre tuvo claro su objetivo profesional: ser abogada. Y para alcanzarlo no dudó en trabajar como ayudante de albañilería para costear sus estudios.

La historia de Magali se viralizó desde el pasado 11 de noviembre del 2021 tras una publicación en su cuenta de Facebook. “Muchos no saben esta parte de la historia pero hace seis años esto parecía algo inalcanzable. Mucha gente incluso llegó a decirme que no iba a poder concretarlo”, escribió la joven.

En la publicación, ella recuerda el día en que tenía que pagar la primera cuota de la matricula y no sabía cómo hacerlo, pues su familia no tenía recursos. “Como mi papá es albañil, decidimos que para poder alcanzar esa suma, él no iba a meter ayudante y yo decidí ayudarle en aquella obra… Mis hermanitos y yo decidimos trabajar arduamente varios meses para poder pagar aquella matrícula”.

Magali es oriunda de Paraguay y recordó que el sacrificio también fue de su familia que la apoyaba para lograr su objetivo de graduarse.

Ella también animó a otros jóvenes a no renunciar a sus sueños de poder estudiar. “La vida es mucho más difícil para los pobres que quieren superarse pero es tan gratificante culminar una carrera con sacrificio y demostrando que no existen barreras que pueda impedir cumplir ese sueño”, dijo.

