«Spider-Man: No Way Home» se convierte en la película más grande del año en el mundo

La cinta de Sony y Marvel Studios continúa recorrido victorioso y ya se posiciona como la más destacada del año en todo el mundo.

Los números en taquilla de este aclamado filme del Hombre Araña, protagonizado por Tom Holland, siguen subiendo como espuma, y espera que la noche del 24 de diciembre supere los US$ 1000 millones en ganancias.

Han pasado solamente 15 días desde su estreno, y en este corto tiempo ya está a punto de alcanzar la gran meta de los mil millones, hecho que la posiciona como la segunda cinta en obtener esta cantidad en un corto lapso de tiempo, únicamente por debajo de Avengers: Endgame, que sólo le tomó 5 días y empatando con Avengers: Infinity War. Se trata de un triunfo sin igual, ya que sería el primer estreno en cines durante la pandemia por Covid-19 que logra unirse al club de los mil millones de dólares.

A pesar de que las condiciones mundiales en las que fue estrenado el filme no eran las mejores e incluso tuvo fuertes desventajas a comparación de Endgame e Infinity War, Sin Camino a Casa supo abrirse un sendero entre la adversidad y romper récords que la llevaron a posicionarse entre las grandes y más importantes producciones de Marvel Studios

No Way Home actualmente tiene un 94% de calificación en Rotten Tomatoes, lo que la convierte en una de las películas con mejores críticas en todo el Universo Cinematográfico de Marvel. Además, como si esto no fuera lo suficientemente impresionante, los números de aprobación por parte de los fanáticos son aún más altos.

Esta semana, Sin Camino a Casa obtuvo la calificación de fans más alta en la historia del sitio con una frescura del 99%.

Cactus24 (27-12-2021)