Infectólogos: Vacunación con tercera dosis de refuerzo “debe comenzar de inmediato”

El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, recomendó que la vacunación con una tercera dosis de refuerzo contra el Covid-19 “debe comenzar de inmediato”, luego que Nicolás Maduro confirmara 7 contagiados de la variante ómicron.



“Yo considero que en Venezuela no deberíamos esperar hasta el año que viene para empezar las terceras dosis, ya deberíamos hacerlo porque es cuestión de tiempo que ómicron empiece a afectar y las vacunas no generan inmunidad inmediata”, expresó Figuera a TVV Noticias.



Además, destacó que los venezolanos no deben relajar las medidas de bioseguridad. Explicó que, como la variante delta, los síntomas podrían cambiar con cada paciente.



“Quizás el elemento que está en averiguación desde el punto de vista científico es si es agresiva o no. Pareciera inicialmente no ser tan agresiva en el sentido que no aumentan tanto las hospitalizaciones, pero cuando hay una proporción importante de casos, las hospitalizaciones ocurren y pueden colapsar los sistemas de salud, sobre todo cuando son sistemas de salud deficientes como el de Venezuela”, acotó.



En el país actualmente no hay cuarentena, sino continúa la flexibilización ampliada anunciada por Nicolás Maduro y las calles de Caracas lucen abarrotadas de personas como se apreció más temprano en los mercados de La Hoyada y el Cementerio, quienes no guardaban distanciamiento y se apreciaba a muchos sin usar tapaboca.