TOP21 Buenas Noticias: #18 Abuelita de 93 años terminó el colegio y su bisnieta fue la profesora

Anuncios Google

En nuestra cuenta regresiva de las Buenas Noticias que nos dejó el año 2021 destacamos en el puesto número 18 a una abuela que demostró que nunca es tarde pata estudiar.

Blom

La noticia se dio a conocer en septiembre de este año y se trata de Blanca Ida Saavedra, de 93 años, quien había dejado de estudiar porque tenía nueve hermanos y sus papás los necesitaban a todos para trabajar.

A mí me hubiera gustado ser maestra, por eso a mis cuatro hijos les insistí con el estudio”, contó Blanca a El País.

Al parecer, su petición dio frutos, porque además de su hija, su bisnieta, Eloísa Escondeur, también se convirtió en profesora. “Me pasa a buscar y vamos juntas a la escuela. Voy tres veces por semana y estoy más feliz, me distrae y la mente no se me achica tanto. El asunto es que veo poco, entonces le pido que haga las letras y los números grandes y que no use lápiz conmigo, si no tinta”, explicó.

Por su parte, su bisnieta Eloísa, quien le enseña a diferentes adultos mayores que quieren estudiar, dijo que sus alumnas “vienen con el propósito de educarse para buscar empleo, pero la realidad es que cambia hasta la forma en que ven el informativo. Por ejemplo, después de aprender los porcentajes entienden las gráficas que antes no sabían interpretar”.

Por eso, esta noticia forma parte de nuestro Top21 de Buenas Noticias del 2021 de Cactus24.