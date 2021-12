Acá está el espectacular tráiler de Uncharted

Anuncios Google

Sony Pictures ha presentado un nuevo y espectacular tráiler de Uncharted, película basada en la famosa franquicia de videoujuegos.

La cinta llegará exclusivamente a las salas de cine el próximo 11 de febrero de 2022.

El nuevo tráiler muestra imágenes ya vistas en el primer adelanto y desvela la historia de fondo del personaje que interpreta Antonio Banderas, así como una espectacular escena. Acá debajo de estás líneas Cactus24 te deja el clip a continuación:

Dirigida por Ruben Fleischer (Zombieland y Venom), Uncharted está protagonizada por Tom Holland (Lo imposible, Spider-Man: Homecoming, Spider-man: Lejos de casa, Spider-Man: No way home, El diablo a todas horas) y Mark Wahlberg (La tormenta perfecta, Infiltrados, The Fighter, Todo el dinero del mundo, Spenser: Confidencial). Completan el reparto las actrices Sophia Ali y Tati Gabrielle, y el actor español Antonio Banderas.

La cinta de Sony está basada en una de las series de videojuegos más vendidas y aclamadas por la crítica de todos los tiempos, Uncharted nos presenta a un joven, astuto y carismático, Nathan Drake (Tom Holland) en su primera aventura como cazatesoros con su ingenioso compañero Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg).

En una épica aventura de acción que se extiende por todo el mundo, ambos se embarcan en una peligrosa búsqueda de “el mayor tesoro nunca antes encontrado” al tiempo que rastrean las claves que les podrían conducir al hermano de Nathan, perdido hace ya mucho tiempo.

Cactus24 (23-12-2021)