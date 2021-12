Aquí el primer tráiler oficial de «Doctor Strange and the Multiverse of Madness»

Anuncios Google

El tráiler de Doctor Strange and the Multiverse of Madness a sido revelado. Después de varios días de espera, y una filtración, Marvel por fin ha compartido este adelanto para el público en general.

En esta ocasión, y como su nombre lo indica, la secuela de Doctor Strange estará enfocada en la exploración del multiverso. De esta forma, en el avance podemos ver a Wanda, ya con su traje de Scarlet Witch, así como a América Chávez y a Shuma-Gorath. Sin embargo, la aparición más grande llega al final.

Así es, Doctor Strange Supreme, a quien vimos en What If…?, aparecerá como el posible villano principal de Multiverse of Madness, aunque no se descarta la participación de algún otro antagonista. Recordemos que actualmente esta secuela se encuentra regrabando escenas. Pese a que por el momento no hay algo confirmado, reportes aseguran que esto se debe a la inclusión de varios personajes, como un Spider-Man, y algunos X-Men.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness llegará a los cines el próximo 5 de mayo de 2022.

Cactus24 (22-12-2021)