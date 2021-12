Las secuelas de «Avatar» se desarrollarán en Pandora y la Tierra

Anuncios Google

James Cameron, director amante de la ciencia ficción comparte jugosos detalles sobre la secuela que todo mundo está esperando. Uno de ellos que las secuelas estarán ambientadas en Pandora y en la Tierra.

El cineasta entabla una conversación con Denis Villeneuve en el segmento de Variety “Director on Directors” y revela nuevos detalles: «La 2 está completamente terminada. Tenemos un corte funcional en el que estamos completando los efectos visuales. Me siento bastante seguro con esa película. La 3 todavía está un poco oscura. Es demasiado larga. Todavía no he convertido mi energía en un proceso de corte disciplinado en eso. Pero sé que tengo las actuaciones. Eso es lo importante. He hecho toda la captura. He hecho la mayor parte del rodaje de acción en vivo. Todavía le debo un poco a algunos de los personajes adultos», dijo Cameron en la entrevista.

Los años venideros estarán empapados de Avatar. Además de la segunda parte se desarrollarán varias continuación. Las siguientes entregas de la saga llegarán a los cines en 2022, 2024, 2026, y 2028.

Aunque el tiempo de Avatar 2 todavía se encuentra lejano, el regreso de Pandora al séptimo arte podría traer importantes millones de dólares al director y al estudio.

Avatar 2 se estrena en cines el 16 de diciembre de 2022.

Cactus24 (21-12-2021)